Айза Лилуна Ай рассказала об общении Гуфа и ее младшего сына

Сейчас вместе с детьми, Гуфом и его сестрой она отдыхает в Тайланде. Бывшим супругам удалось наладить общение, а еще недавно Айза угрожала лишить рэпера родительских прав. А теперь рассказывает, что ему удалось установить контакт и с ее сыном от Дмитрия Анохина."Они подружились. Очень. Элвис принял Леху и Олю. Я удивлена. Он редко подпускает кого-то к себе. А тут тянется сильно", - рассказала Лилуна Ай.Она уверяет, что между ней и Долматовым не происходит ничего романтического. Зато несколько дней назад он героически спас ее детей от вооруженного мужчины.