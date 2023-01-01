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Айза Лилуна Ай рассказала об общении Гуфа и ее младшего сына

Сегодня, 11:33
Айза Лилуна Ай воспитывает двоих сыновей от разных мужчин.

Айза Лилуна Ай рассказала об общении Гуфа и ее младшего сына
Сейчас вместе с детьми, Гуфом и его сестрой она отдыхает в Тайланде. Бывшим супругам удалось наладить общение, а еще недавно Айза угрожала лишить рэпера родительских прав. А теперь рассказывает, что ему удалось установить контакт и с ее сыном от Дмитрия Анохина.

Айза Лилуна Ай рассказала об общении Гуфа и ее младшего сына


"Они подружились. Очень. Элвис принял Леху и Олю. Я удивлена. Он редко подпускает кого-то к себе. А тут тянется сильно", - рассказала Лилуна Ай.

Айза Лилуна Ай рассказала об общении Гуфа и ее младшего сына


Она уверяет, что между ней и Долматовым не происходит ничего романтического. Зато несколько дней назад он героически спас ее детей от вооруженного мужчины.

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Ключевые слова: julianews, Айза Лилуна Ай, Гуф

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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