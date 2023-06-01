Яна Рудковская осудила поведение сыновей Бритни Спирс

Недавно она впервые за долгое время увиделась со своей матерью и сестрой. Но вот общения со своими детьми ей пока наладить не удалось. Сыновья не хотят общаться с певицей из-за того, что она часто публикует откровенные фото и видео в сети. Недавно они переехали с отцом на Гавайи и даже не попрощались с матерью.Непростая жизненная ситуация Бритни печалит Яну Рудковскую, и она осуждает поведение ее сыновей."Не знаю, чем вызвана такая жестокость, но сомневаюсь, что это действительно как-то связано с ее откровенными фото. Не так уж много обнаженки Бритни постит", - написала Рудковская.Бритни периодически публикует архивные кадры со своими детьми. Но обнаженную себя все же чаще. Так несколько часов назад она выложила видео, где танцует в бюстгальтере и стрингах.