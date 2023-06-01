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Яна Рудковская осудила поведение сыновей Бритни Спирс

Сегодня, 13:45
Бритни Спирс понемногу налаживает отношения со своей семьей.

Яна Рудковская осудила поведение сыновей Бритни Спирс
Недавно она впервые за долгое время увиделась со своей матерью и сестрой. Но вот общения со своими детьми ей пока наладить не удалось. Сыновья не хотят общаться с певицей из-за того, что она часто публикует откровенные фото и видео в сети. Недавно они переехали с отцом на Гавайи и даже не попрощались с матерью.

Яна Рудковская осудила поведение сыновей Бритни Спирс


Непростая жизненная ситуация Бритни печалит Яну Рудковскую, и она осуждает поведение ее сыновей.

"Не знаю, чем вызвана такая жестокость, но сомневаюсь, что это действительно как-то связано с ее откровенными фото. Не так уж много обнаженки Бритни постит", - написала Рудковская.

Яна Рудковская осудила поведение сыновей Бритни Спирс


Бритни периодически публикует архивные кадры со своими детьми. Но обнаженную себя все же чаще. Так несколько часов назад она выложила видео, где танцует в бюстгальтере и стрингах.

Яна Рудковская осудила поведение сыновей Бритни Спирс

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Ключевые слова: julianews, Яна Рудковская, Бритни Спирс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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