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Тори Спеллинг вместе с детьми живет в трейлере

Сегодня, 13:53
50-летняя звезда сериала "Беверли Хиллс, 9020010" Тори Спеллинг и ее пятеро детей живут в трейлере из-за нехватки средств на нормальный дом.

Тори Спеллинг вместе с детьми живет в трейлере
Жить в ее предыдущем особняке оказалось невозможно из-за плесени. Актриса знала о проблеме, но в течении нескольких месяцев не могла переехать из-за финансовых сложностей. В итоге у ее 15-летней дочери Стеллы начались проблемы со здоровьем, и девочка была госпитализирована.

Тори Спеллинг вместе с детьми живет в трейлере


После этого семья съехала в недорогой мотель, а после того как у Тори закончились сбережения, им пришлось перебраться в трейлер. Они стараются не унывать, воспринимая происходящее как небольшой отпуск.

Тори Спеллинг вместе с детьми живет в трейлере


К сожалению, это не все неприятности в жизни Спеллинг. Недавно она заявила о решении развестись с мужем из-за его измен.

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Ключевые слова: julianews, Тори Спеллинг

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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