Тори Спеллинг вместе с детьми живет в трейлере

Жить в ее предыдущем особняке оказалось невозможно из-за плесени. Актриса знала о проблеме, но в течении нескольких месяцев не могла переехать из-за финансовых сложностей. В итоге у ее 15-летней дочери Стеллы начались проблемы со здоровьем, и девочка была госпитализирована.После этого семья съехала в недорогой мотель, а после того как у Тори закончились сбережения, им пришлось перебраться в трейлер. Они стараются не унывать, воспринимая происходящее как небольшой отпуск.К сожалению, это не все неприятности в жизни Спеллинг. Недавно она заявила о решении развестись с мужем из-за его измен.