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Кристина Орбакайте рассказала про «дикий» характер своей 11-летней дочери

Сегодня, 14:04
Певица Кристина Орбакайте раскрыла некоторые подробности о характере своей 11-летней дочери Клавдии.

Кристина Орбакайте рассказала про «дикий» характер своей 11-летней дочери
Несмотря на миловидную внешность, девочка иногда удивляет своим поведением.

В одном из недавних интервью артистка призналась, что наследница отличается от своих братьев Никиты и Дени. По словам Кристины, Клавдия является полной противоположностью послушным и спокойным старшим детям. И из-за этого нередко возникают конфликтные ситуации.

Орбакайте призналась, что дочка на самом деле имеет «дикий» характер.

Кристина Орбакайте рассказала про «дикий» характер своей 11-летней дочери


«У нас с ней постоянный диалог. Если отец Клавы Миша ее быстро обнимает и целует, и всё, конфликт исчерпан, то у нас с ней долгий разговор и выяснение отношений», — рассказывала певица.

Кристина Орбакайте рассказала про «дикий» характер своей 11-летней дочери


Стоит отметить, что поклонники представляли Клавдию немного не так, как описывает ее мать. Кристина ранее выкладывала достаточно милые фото с девочкой. Но на новом снимке артистка как-бы продемонстрировала ее «настоящее лицо».

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Ключевые слова: Кристина Орбакайте, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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