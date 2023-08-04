Кристина Орбакайте рассказала про «дикий» характер своей 11-летней дочери

Несмотря на миловидную внешность, девочка иногда удивляет своим поведением.В одном из недавних интервью артистка призналась, что наследница отличается от своих братьев Никиты и Дени. По словам Кристины, Клавдия является полной противоположностью послушным и спокойным старшим детям. И из-за этого нередко возникают конфликтные ситуации.Орбакайте призналась, что дочка на самом деле имеет «дикий» характер.«У нас с ней постоянный диалог. Если отец Клавы Миша ее быстро обнимает и целует, и всё, конфликт исчерпан, то у нас с ней долгий разговор и выяснение отношений», — рассказывала певица.Стоит отметить, что поклонники представляли Клавдию немного не так, как описывает ее мать. Кристина ранее выкладывала достаточно милые фото с девочкой. Но на новом снимке артистка как-бы продемонстрировала ее «настоящее лицо».