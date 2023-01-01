Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Скончался возлюбленный Сандры Баллок

Сегодня, 17:41
в 2015-ом году Сандра Баллок познакомилась с фотографом Брайаном Рэндаллом.

Скончался возлюбленный Сандры Баллок
Вскоре они объявили о своем романе и стали выходить в свет вместе. Влюбленные не торопились жениться, так как актриса утверждала, что ей не нужно подтверждение их отношений на бумаге. Но в интервью Сандра называла Брайана любовью всей своей жизни.

Скончался возлюбленный Сандры Баллок


А сегодня стало известно, что 57-летний фотограф скончался после продолжительной борьбы с редкой болезнью - боковым амиотрофическим склерозом.
"С большой печалью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трехлетней борьбы с БАС. Брайан с самого начала решил сохранить свое путешествие с БАС в тайне, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу", - сделала заявление семья фотографа.

Скончался возлюбленный Сандры Баллок


Они поблагодарили врачей, которые помогали Брайану и попросили не тревожить их в этот сложный период.

← Ольга Орлова призналась, что после род...

Ключевые слова: julianews, Сандра Баллок

Количество просмотров: 325
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Сандра Баллок готовится к свадьбе
Скончался Сергей Карякин
На 58-м году жизни скончался экс-супруг Анны Ардовой
Сандра Баллок испортила свое лицо неудачной пластикой
Рита Дакота и Федор Белогай обвенчались В мае этого года Рита Дакота и Федор Белогай поженились.
"Вторая операция": состояние Лады Дэнс ухудшилось В настоящее время Лада Дэнс проходит лечение в одной из московский клиник после ДТП, в которое попала в минувшую субботу.
Девушка Курбана Омарова ответила на критику в сети К девушке Курбана Омарова в сети относятся неоднозначно.
Крис Нотт признался, что изменял жене После выхода на экраны продолжения сериала "Секс в большом городе" грянул скандал.
Виктория Дайнеко объяснила, почему не делится снимками со своим парнем Вот уже больше года Виктория Дайнеко состоит в отношениях с мужчиной по имени Роман.
Скончался возлюбленный Сандры Баллок в 2015-ом году Сандра Баллок познакомилась с фотографом Брайаном Рэндаллом.
Ольга Орлова призналась, что после родов пока еще не пришла в форму 45-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова родила дочь в феврале этого года.
Анна Седокова поделилась откровениями об интимной жизни с мужем-баскетболистом 40-летняя Анна Седокова поделилась некоторыми пикантными подробностями о своей интимной жизни с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой.
Мама Гарика Харламова опубликовала фото юмориста с дочерью Настей на отдыхе в Сочи Несколько лет назад Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус.
Актриса Екатерина Климова поделилась фотографиями в купальнике у бассейна 45-летняя актриса Екатерина Климова сейчас находится в оздоровительной клинике.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.