Скончался возлюбленный Сандры Баллок

А сегодня стало известно, что 57-летний фотограф скончался после продолжительной борьбы с редкой болезнью - боковым амиотрофическим склерозом.
"С большой печалью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трехлетней борьбы с БАС. Брайан с самого начала решил сохранить свое путешествие с БАС в тайне, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу", - сделала заявление семья фотографа.
Они поблагодарили врачей, которые помогали Брайану и попросили не тревожить их в этот сложный период.