Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Виктория Дайнеко объяснила, почему не делится снимками со своим парнем

Сегодня, 17:43
Вот уже больше года Виктория Дайнеко состоит в отношениях с мужчиной по имени Роман.

Виктория Дайнеко объяснила, почему не делится снимками со своим парнем
Больше о своем возлюбленном оа предпочитает не рассказывать, но до недавнего времени часто публиковала их совместные снимки. А теперь подписчики Виктории заметили, что такие фотографии давно не появлялись в соцсетях певицы.

Виктория Дайнеко объяснила, почему не делится снимками со своим парнем


"Знали бы вы, что потом с этими фото творят люди: посылают их сожженные и много чего еще. Не будем давать сумасшедшим повод дальше сходить с ума. Им и так тяжело живется!" - ответила Дайнеко на вопрос поклонников.

Виктория Дайнеко объяснила, почему не делится снимками со своим парнем


А недавно она призналась, что во время участия в "Фабрике звезд" была влюблена в Мигеля.

← Скончался возлюбленный Сандры Баллок

Ключевые слова: julianews, Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 312
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко призналась, что была влюблена в Мигеля
Виктория Дайнеко раскрыла, в кого была влюблена на "Фабрике звёзд"
Виктория Дайнеко призналась, в кого влюблена много лет
Виктория Дайнеко обнажилась на фотографии
Рита Дакота и Федор Белогай обвенчались В мае этого года Рита Дакота и Федор Белогай поженились.
"Вторая операция": состояние Лады Дэнс ухудшилось В настоящее время Лада Дэнс проходит лечение в одной из московский клиник после ДТП, в которое попала в минувшую субботу.
Девушка Курбана Омарова ответила на критику в сети К девушке Курбана Омарова в сети относятся неоднозначно.
Крис Нотт признался, что изменял жене После выхода на экраны продолжения сериала "Секс в большом городе" грянул скандал.
Виктория Дайнеко объяснила, почему не делится снимками со своим парнем Вот уже больше года Виктория Дайнеко состоит в отношениях с мужчиной по имени Роман.
Скончался возлюбленный Сандры Баллок в 2015-ом году Сандра Баллок познакомилась с фотографом Брайаном Рэндаллом.
Ольга Орлова призналась, что после родов пока еще не пришла в форму 45-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова родила дочь в феврале этого года.
Анна Седокова поделилась откровениями об интимной жизни с мужем-баскетболистом 40-летняя Анна Седокова поделилась некоторыми пикантными подробностями о своей интимной жизни с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой.
Мама Гарика Харламова опубликовала фото юмориста с дочерью Настей на отдыхе в Сочи Несколько лет назад Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус.
Актриса Екатерина Климова поделилась фотографиями в купальнике у бассейна 45-летняя актриса Екатерина Климова сейчас находится в оздоровительной клинике.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.