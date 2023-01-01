Виктория Дайнеко объяснила, почему не делится снимками со своим парнем

Больше о своем возлюбленном оа предпочитает не рассказывать, но до недавнего времени часто публиковала их совместные снимки. А теперь подписчики Виктории заметили, что такие фотографии давно не появлялись в соцсетях певицы.
"Знали бы вы, что потом с этими фото творят люди: посылают их сожженные и много чего еще. Не будем давать сумасшедшим повод дальше сходить с ума. Им и так тяжело живется!" - ответила Дайнеко на вопрос поклонников.
А недавно она призналась, что во время участия в "Фабрике звезд" была влюблена в Мигеля.
Ключевые слова: julianews
, Виктория Дайнеко
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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