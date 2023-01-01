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МакSим рассказала, почему решила бороться с зависимостью

Вчера, 19:58
В прошлом месяце МакSим рассказала о том, что страдает алкогольной зависимостью.


МакSим рассказала, почему решила бороться с зависимостью
Стоит сказать, что ее поклонники подозревали это после череды сорванных концертов, но ранее артистка рассказывала о наличии проблем со здоровьем из-за которых не смогла выступать.

МакSим рассказала, почему решила бороться с зависимостью


Недавно МакSим прошла лечение в одной из элитных московских клиник, в надежде распрощаться с пагубной привычкой.

"Это такая иллюзия, что сейчас ты переживаешь из-за чего-то, навалилось много проблем, но выпьешь и по крайней мере только завтра к ним вернешься. А завтра проблема вырастает в два раза, решать ее уже гораздо сложнее. В какой-то момент перед тобой встает вопрос – а готов ли ты потерять это? В состоянии опьянения человек не очень адекватно воспринимает свои реакции. И кажется, так легко сказать – да пошло оно все! И таким образом все постепенно и уходит – семья, работа, общение, друзья, даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять все", - рассказала певица.

МакSим рассказала, почему решила бороться с зависимостью


Она рассказала, что лежала в клиники с популярными людьми, ситуация у которых была еще хуже. Отец МакSим когда-то тоже злоупотреблял спиртным, но уже много лет назад избавился от этой зависимости и сейчас помогает советом дочке.

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Ключевые слова: МакSим, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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