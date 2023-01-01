МакSим рассказала, почему решила бороться с зависимостью

Стоит сказать, что ее поклонники подозревали это после череды сорванных концертов, но ранее артистка рассказывала о наличии проблем со здоровьем из-за которых не смогла выступать.Недавно МакSим прошла лечение в одной из элитных московских клиник, в надежде распрощаться с пагубной привычкой."Это такая иллюзия, что сейчас ты переживаешь из-за чего-то, навалилось много проблем, но выпьешь и по крайней мере только завтра к ним вернешься. А завтра проблема вырастает в два раза, решать ее уже гораздо сложнее. В какой-то момент перед тобой встает вопрос – а готов ли ты потерять это? В состоянии опьянения человек не очень адекватно воспринимает свои реакции. И кажется, так легко сказать – да пошло оно все! И таким образом все постепенно и уходит – семья, работа, общение, друзья, даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять все", - рассказала певица.Она рассказала, что лежала в клиники с популярными людьми, ситуация у которых была еще хуже. Отец МакSим когда-то тоже злоупотреблял спиртным, но уже много лет назад избавился от этой зависимости и сейчас помогает советом дочке.