А теперь сын Градского обвинил его вдову в ограблении. Даниил уверяет, что Марина вынесла из квартиры Градских в Козицком переулке крупную сумму денег, которая тоже должна быть разделена между наследниками, когда Александр был госпитализирован с инсультом. Сын артиста якобы хотел урегулировать это мирным путем, но Коташенко отказалась, поэтому он обратился в правоохранительные органы. Вдова Градского в беседе с журналистами заявила, что ей ничего неизвестно об этом обвинении.
Сын Александра Градского заявил, что его вдова утаила крупную сумму денег от других наследников
Сегодня, 12:24
После смерти Александра Градского его родственники принялись делить наследство музыканта.
Вскоре после этого на его вдову было совершено нападения, входе которого преступники украли 100 миллионов рублей. Спустя время один из грабителей был арестован, но деньги так и не нашли. Тогда некоторые высказывали версии, что Марина Коташенко сымитировала кражу, чтобы не делиться с другими претендентами на наследство.
А теперь сын Градского обвинил его вдову в ограблении. Даниил уверяет, что Марина вынесла из квартиры Градских в Козицком переулке крупную сумму денег, которая тоже должна быть разделена между наследниками, когда Александр был госпитализирован с инсультом. Сын артиста якобы хотел урегулировать это мирным путем, но Коташенко отказалась, поэтому он обратился в правоохранительные органы. Вдова Градского в беседе с журналистами заявила, что ей ничего неизвестно об этом обвинении.
А теперь сын Градского обвинил его вдову в ограблении. Даниил уверяет, что Марина вынесла из квартиры Градских в Козицком переулке крупную сумму денег, которая тоже должна быть разделена между наследниками, когда Александр был госпитализирован с инсультом. Сын артиста якобы хотел урегулировать это мирным путем, но Коташенко отказалась, поэтому он обратился в правоохранительные органы. Вдова Градского в беседе с журналистами заявила, что ей ничего неизвестно об этом обвинении.
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Ключевые слова: julianews, Александр Градский
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Количество просмотров: 884
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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