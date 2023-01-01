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Молодой муж Бритни Спирс подал на развод

Сегодня, 11:08
Накануне западные СМИ облетела громкая новость о разводе Бритни Спирс с молодым мужем Сэмом Асгари.

Молодой муж Бритни Спирс подал на развод
Возлюбленные так сильно повздорили, что на примирение, похоже, шансов больше нет. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

По их информации, около недели назад 29-летний мужчина серьезно поссорился с избранницей и обвинил ее в измене. После этого Сэм съехал из особняка Бритни и уже успел подать на развод. В качестве причины Асгари указал «непримиримые разногласия». Мужчина также рассчитывает получить от королевы сцены финансовую поддержку и гонорары на адвоката.

Молодой муж Бритни Спирс подал на развод


Представитель Сэма считает, что тот вполне может рассчитывать на оспаривание составленного 14 месяцев назад брачного контракта. А знакомые пары утверждают, что пока еще муж певицы готов пойти на жесткие меры ради привилегий и угрожает ей «обнародовать чрезвычайно постыдную информацию о Бритни, если ему не заплатят».

Молодой муж Бритни Спирс подал на развод


Сама Спирс уже сняла кольцо и обратилась к звездному адвокату, которая занималась разводами Ким Кардашьян, Кевина Костнера и Джонни Деппа.

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Ключевые слова: Сэм Асгари, Бритни Спирс, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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