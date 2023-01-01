Лера Кудрявцева ответила на критику Александра Рогова

"На первом месте — Митя Фомин, на втором — Ольга Бузова, а на третьем — Филипп Киркоров. На четвертом и пятом — Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева", - заявил стилист.Кудрявцевой такая оценка категорически не понравилась и она решила ответить ему на своей страничке в социальной сети, опубликовав модные наряды Александра."Няша — Саша. Всех научит как надо одеваться. Мяу. Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно много. Научит он нас всех как надо, ага. Шанель ты наша", - написала Лера.Подруга ведущей поддержала ее, заметив, что ее дед хоть в огород в похожем наряде. Да и на страничке самого Рогова частенько появляются комментарии, в которых высмеивают его образы.