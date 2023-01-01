Лера Кудрявцева ответила на критику Александра Рогова

Кудрявцевой такая оценка категорически не понравилась и она решила ответить ему на своей страничке в социальной сети, опубликовав модные наряды Александра.
"Няша — Саша. Всех научит как надо одеваться. Мяу. Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно много. Научит он нас всех как надо, ага. Шанель ты наша", - написала Лера.
Подруга ведущей поддержала ее, заметив, что ее дед хоть в огород в похожем наряде. Да и на страничке самого Рогова частенько появляются комментарии, в которых высмеивают его образы.