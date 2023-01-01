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Лера Кудрявцева ответила на критику Александра Рогова

Вчера, 17:36
Недавно в беседе с Настей Ивлеевой Александр Рогов составил список самых безвкусно одетых, по его мнению, знаменитостей.

Лера Кудрявцева ответила на критику Александра Рогова
"На первом месте — Митя Фомин, на втором — Ольга Бузова, а на третьем — Филипп Киркоров. На четвертом и пятом — Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева", - заявил стилист.

Кудрявцевой такая оценка категорически не понравилась и она решила ответить ему на своей страничке в социальной сети, опубликовав модные наряды Александра.

Лера Кудрявцева ответила на критику Александра Рогова


"Няша — Саша. Всех научит как надо одеваться. Мяу. Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно много. Научит он нас всех как надо, ага. Шанель ты наша", - написала Лера.

Лера Кудрявцева ответила на критику Александра Рогова


Подруга ведущей поддержала ее, заметив, что ее дед хоть в огород в похожем наряде. Да и на страничке самого Рогова частенько появляются комментарии, в которых высмеивают его образы.

Лера Кудрявцева ответила на критику Александра Рогова

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Ключевые слова: julianews, Лера Кудрявцева, Александр Рогов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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