Наталья Рудова прокомментировала новости о разводе Бритни Спирс

Выразить свою мнение о происходящем в жизни певицы не прочь и представители нашего шоу-бизнеса. Яна Рудковская и Алена Водонаева посчитали развод ожидаемым. А теперь Наталья Рудова нелестно высказалась о Асгари.
"Как же надоели эти альфонсы! Причем, что у нас, что у них! Радуйся, "девочка", что тебя вкусно кормили и гуляли! Бедняжка, била его девочка в два раза меньше. Это как вообще?!" - заявила актриса.
Сама Бритни перемены в своей личной жизни не комментирует. Вчера она лишь сообщила, что собирается купить лошадь.
Ключевые слова: julianews
, Наталья Рудова
, Бритни Спирс
Количество просмотров: 1 378
Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
Поделись с друзьями: