Наталья Рудова прокомментировала новости о разводе Бритни Спирс

Выразить свою мнение о происходящем в жизни певицы не прочь и представители нашего шоу-бизнеса. Яна Рудковская и Алена Водонаева посчитали развод ожидаемым. А теперь Наталья Рудова нелестно высказалась о Асгари."Как же надоели эти альфонсы! Причем, что у нас, что у них! Радуйся, "девочка", что тебя вкусно кормили и гуляли! Бедняжка, била его девочка в два раза меньше. Это как вообще?!" - заявила актриса.Сама Бритни перемены в своей личной жизни не комментирует. Вчера она лишь сообщила, что собирается купить лошадь.