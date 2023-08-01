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Наталья Рудова прокомментировала новости о разводе Бритни Спирс

Вчера, 21:48
Второй день в СМИ активно обсуждается предстоящий развод Бритни Спирс и Сэма Асгари.

Наталья Рудова прокомментировала новости о разводе Бритни Спирс
Выразить свою мнение о происходящем в жизни певицы не прочь и представители нашего шоу-бизнеса. Яна Рудковская и Алена Водонаева посчитали развод ожидаемым. А теперь Наталья Рудова нелестно высказалась о Асгари.

Наталья Рудова прокомментировала новости о разводе Бритни Спирс


"Как же надоели эти альфонсы! Причем, что у нас, что у них! Радуйся, "девочка", что тебя вкусно кормили и гуляли! Бедняжка, била его девочка в два раза меньше. Это как вообще?!" - заявила актриса.

Сама Бритни перемены в своей личной жизни не комментирует. Вчера она лишь сообщила, что собирается купить лошадь.

Наталья Рудова прокомментировала новости о разводе Бритни Спирс

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Ключевые слова: julianews, Наталья Рудова, Бритни Спирс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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