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Бритни Спирс оплачивает жилье Сэма Асгари

Сегодня, 00:04
На прошлой неделе Бритни Спирс и Сэм Асгари подтвердили новости о своем разводе.

Бритни Спирс оплачивает жилье Сэма Асгари
Фитнес-тренер уличил жену в неверности и съехал из ее дома. У супругов был заключен брачный договор, поэтому после развода он не имеет права претендовать на имущество и деньги певицы.

Бритни Спирс оплачивает жилье Сэма Асгари


Ранее сообщалось, что Асгари требует пересмотреть условия контракта, или он расскажет какие-то постыдные факты о Бритни. Но его представитель назвал это ложью.

Бритни Спирс оплачивает жилье Сэма Асгари


А теперь выяснилось, что Спирс оплачивает Сэму элитные апартаменты в Лос-Анджелесе, где он сейчас проживает. Стоимость их аренды составляет 10 тысяч долларов в месяц. При чем предложила это сама певица. Так же известно, что бодибилдер забрал себе добермана, которого пару лет назад подарил жене. А остальные их собаки остались жить с Бритни.

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Ключевые слова: Бритни Спирс, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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