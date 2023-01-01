Бритни Спирс оплачивает жилье Сэма Асгари

Фитнес-тренер уличил жену в неверности и съехал из ее дома. У супругов был заключен брачный договор, поэтому после развода он не имеет права претендовать на имущество и деньги певицы.Ранее сообщалось, что Асгари требует пересмотреть условия контракта, или он расскажет какие-то постыдные факты о Бритни. Но его представитель назвал это ложью.А теперь выяснилось, что Спирс оплачивает Сэму элитные апартаменты в Лос-Анджелесе, где он сейчас проживает. Стоимость их аренды составляет 10 тысяч долларов в месяц. При чем предложила это сама певица. Так же известно, что бодибилдер забрал себе добермана, которого пару лет назад подарил жене. А остальные их собаки остались жить с Бритни.