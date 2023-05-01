Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о разрыве с любовницей Татьяной Мусульбес
Татьяна Мусульбес прокомментировала слухи о своей беременности после фото с округлившимся животом
Татьяна Мусульбес получает проклятия из-за отношений с женатым Романом Капаклы
Любовница Романа Капаклы Татьяна Мусульбес рассказала, что он запрещает ей делать

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва

Сегодня, 12:36
В начале августа стало известно о расставании экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы со своей любовницей Татьяной Мусульбес.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва
Именно с ней мужчина завязал роман втайне от своей жены Марины Африкантовой. Однако эти отношения закончились неудачей.

Татьяна сильно переживает из-за разрыва с Романом. Несмотря на то, что возлюбленные расстались без взаимных претензий, психологическая помощь Мусульбес все-таки понадобилась.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва


На странице личного блога девушка рассказала, что начала ходить на сеансы со специалистом. По словам экс-участницы реалити, крайняя консультация закончилась ее слезами. Татьяна послушала совет психолога и перестала сдерживать эмоции.

Хорошенько поплакав, девушка отправилась за покупками товаров для интерьера. Однако что-то пошло не по плану, и она оказалась в косметическом магазине с полной корзинкой средств по уходу за собой.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва


«Я поняла, что в таком состоянии заходить в магазин было плохой идеей. Я скупила приблизительно все, а что — сама не знаю», — призналась она.

Напомним, отношения Капаклы и Мусульбес начались со скандала. В феврале заплаканная Марина Африкантова рассказала подписчикам своего блога, что буквально застала его в постели с Татьяной. После девушка подала на развод.

← Анна Седокова продемонстрировала сво...

Ключевые слова: Татьяна Мусульбес, Роман Капаклы, olganews

Количество просмотров: 676
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о разрыве с любовницей Татьяной Мусульбес
Татьяна Мусульбес прокомментировала слухи о своей беременности после фото с округлившимся животом
Татьяна Мусульбес получает проклятия из-за отношений с женатым Романом Капаклы
Любовница Романа Капаклы Татьяна Мусульбес рассказала, что он запрещает ей делать
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва » Звёзды.ru {include file="engine/modules/canonical.php"}
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Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва

Сегодня, 12:36
В начале августа стало известно о расставании экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы со своей любовницей Татьяной Мусульбес.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва
Именно с ней мужчина завязал роман втайне от своей жены Марины Африкантовой. Однако эти отношения закончились неудачей.

Татьяна сильно переживает из-за разрыва с Романом. Несмотря на то, что возлюбленные расстались без взаимных претензий, психологическая помощь Мусульбес все-таки понадобилась.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва


На странице личного блога девушка рассказала, что начала ходить на сеансы со специалистом. По словам экс-участницы реалити, крайняя консультация закончилась ее слезами. Татьяна послушала совет психолога и перестала сдерживать эмоции.

Хорошенько поплакав, девушка отправилась за покупками товаров для интерьера. Однако что-то пошло не по плану, и она оказалась в косметическом магазине с полной корзинкой средств по уходу за собой.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва


«Я поняла, что в таком состоянии заходить в магазин было плохой идеей. Я скупила приблизительно все, а что — сама не знаю», — призналась она.

Напомним, отношения Капаклы и Мусульбес начались со скандала. В феврале заплаканная Марина Африкантова рассказала подписчикам своего блога, что буквально застала его в постели с Татьяной. После девушка подала на развод.

← Анна Седокова продемонстрировала сво...

Ключевые слова: Татьяна Мусульбес, Роман Капаклы, olganews

Количество просмотров: 676
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о разрыве с любовницей Татьяной Мусульбес
Татьяна Мусульбес прокомментировала слухи о своей беременности после фото с округлившимся животом
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Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва » Звёзды.ru
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Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва

Сегодня, 12:36
В начале августа стало известно о расставании экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы со своей любовницей Татьяной Мусульбес.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва
Именно с ней мужчина завязал роман втайне от своей жены Марины Африкантовой. Однако эти отношения закончились неудачей.

Татьяна сильно переживает из-за разрыва с Романом. Несмотря на то, что возлюбленные расстались без взаимных претензий, психологическая помощь Мусульбес все-таки понадобилась.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва


На странице личного блога девушка рассказала, что начала ходить на сеансы со специалистом. По словам экс-участницы реалити, крайняя консультация закончилась ее слезами. Татьяна послушала совет психолога и перестала сдерживать эмоции.

Хорошенько поплакав, девушка отправилась за покупками товаров для интерьера. Однако что-то пошло не по плану, и она оказалась в косметическом магазине с полной корзинкой средств по уходу за собой.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва


«Я поняла, что в таком состоянии заходить в магазин было плохой идеей. Я скупила приблизительно все, а что — сама не знаю», — призналась она.

Напомним, отношения Капаклы и Мусульбес начались со скандала. В феврале заплаканная Марина Африкантова рассказала подписчикам своего блога, что буквально застала его в постели с Татьяной. После девушка подала на развод.

← Анна Седокова продемонстрировала сво...

Ключевые слова: Татьяна Мусульбес, Роман Капаклы, olganews

Количество просмотров: 676
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о разрыве с любовницей Татьяной Мусульбес
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Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва В начале августа стало известно о расставании экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы со своей любовницей Татьяной Мусульбес.
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