Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва

Именно с ней мужчина завязал роман втайне от своей жены Марины Африкантовой. Однако эти отношения закончились неудачей.Татьяна сильно переживает из-за разрыва с Романом. Несмотря на то, что возлюбленные расстались без взаимных претензий, психологическая помощь Мусульбес все-таки понадобилась.На странице личного блога девушка рассказала, что начала ходить на сеансы со специалистом. По словам экс-участницы реалити, крайняя консультация закончилась ее слезами. Татьяна послушала совет психолога и перестала сдерживать эмоции.Хорошенько поплакав, девушка отправилась за покупками товаров для интерьера. Однако что-то пошло не по плану, и она оказалась в косметическом магазине с полной корзинкой средств по уходу за собой.«Я поняла, что в таком состоянии заходить в магазин было плохой идеей. Я скупила приблизительно все, а что — сама не знаю», — призналась она.Напомним, отношения Капаклы и Мусульбес начались со скандала. В феврале заплаканная Марина Африкантова рассказала подписчикам своего блога, что буквально застала его в постели с Татьяной. После девушка подала на развод.