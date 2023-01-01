Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде

Недавно возлюбленные появились вместе на светском мероприятии в Нью-Йорке. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.Папарацци запечатлели парочку по дороге на презентацию последнего продукта бренда Бибер. И все бы ничего, но внешний вид Джастина, в котором он появился на публике, стал предметом насмешек в Сети.Певец был одет в растянутую серую толстовку, шорты и ярко-желтые шлепанцы. В то время как его возлюбленная была как всегда на высоте. Хейли была одета в атласное мини-платье красного цвета.Читатели издания посчитали, что, во-первых, внешний вид Бибера совершенно не соответствует формату мероприятия. А во-вторых, рядом с красоткой женой Хейли, все это смотрится еще более нелепо: «Этот мальчик ее слуга?», «Они похожи на маму и сына», «Джастин забыл вырасти», «Королева и уличный мальчишка».