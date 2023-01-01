Джастин и Хейли Бибер молились в церкви
Как Хейли Бибер отреагировала на то, что Джастина Бибера обвинили в грубом обращении с ней
Во время прогулки с Хейли Болдуин, Джастин Бибер прошёлся под прицелами папарацци с расстегнутой ширинкой
Возлюбленная Джастина Бибера Хейли Болдуин позирует для H&M

Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде

Сегодня, 13:21
29-летний поп-певец Джастин Бибер счастлив в браке с 26-летней моделью Хейли Болдуин.

Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде
Недавно возлюбленные появились вместе на светском мероприятии в Нью-Йорке. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци запечатлели парочку по дороге на презентацию последнего продукта бренда Бибер. И все бы ничего, но внешний вид Джастина, в котором он появился на публике, стал предметом насмешек в Сети.

Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде


Певец был одет в растянутую серую толстовку, шорты и ярко-желтые шлепанцы. В то время как его возлюбленная была как всегда на высоте. Хейли была одета в атласное мини-платье красного цвета.

Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде


Читатели издания посчитали, что, во-первых, внешний вид Бибера совершенно не соответствует формату мероприятия. А во-вторых, рядом с красоткой женой Хейли, все это смотрится еще более нелепо: «Этот мальчик ее слуга?», «Они похожи на маму и сына», «Джастин забыл вырасти», «Королева и уличный мальчишка».

← Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульб...

Ключевые слова: Джастин Бибер, Хейли Болдуин, olganews

Количество просмотров: 637
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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Джастин и Хейли Бибер молились в церкви
Как Хейли Бибер отреагировала на то, что Джастина Бибера обвинили в грубом обращении с ней
Во время прогулки с Хейли Болдуин, Джастин Бибер прошёлся под прицелами папарацци с расстегнутой ширинкой
Возлюбленная Джастина Бибера Хейли Болдуин позирует для H&M
Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде » Звёзды.ru {include file="engine/modules/canonical.php"}
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Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде

Сегодня, 13:21
29-летний поп-певец Джастин Бибер счастлив в браке с 26-летней моделью Хейли Болдуин.

Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде
Недавно возлюбленные появились вместе на светском мероприятии в Нью-Йорке. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци запечатлели парочку по дороге на презентацию последнего продукта бренда Бибер. И все бы ничего, но внешний вид Джастина, в котором он появился на публике, стал предметом насмешек в Сети.

Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде


Певец был одет в растянутую серую толстовку, шорты и ярко-желтые шлепанцы. В то время как его возлюбленная была как всегда на высоте. Хейли была одета в атласное мини-платье красного цвета.

Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде


Читатели издания посчитали, что, во-первых, внешний вид Бибера совершенно не соответствует формату мероприятия. А во-вторых, рядом с красоткой женой Хейли, все это смотрится еще более нелепо: «Этот мальчик ее слуга?», «Они похожи на маму и сына», «Джастин забыл вырасти», «Королева и уличный мальчишка».

← Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульб...

Ключевые слова: Джастин Бибер, Хейли Болдуин, olganews

Количество просмотров: 637
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Джастин и Хейли Бибер молились в церкви
Как Хейли Бибер отреагировала на то, что Джастина Бибера обвинили в грубом обращении с ней
Во время прогулки с Хейли Болдуин, Джастин Бибер прошёлся под прицелами папарацци с расстегнутой ширинкой
Возлюбленная Джастина Бибера Хейли Болдуин позирует для H&M
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Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде » Звёзды.ru
Звёзды.ru
Музыка
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Добавить в закладки

Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде

Сегодня, 13:21
29-летний поп-певец Джастин Бибер счастлив в браке с 26-летней моделью Хейли Болдуин.

Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде
Недавно возлюбленные появились вместе на светском мероприятии в Нью-Йорке. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци запечатлели парочку по дороге на презентацию последнего продукта бренда Бибер. И все бы ничего, но внешний вид Джастина, в котором он появился на публике, стал предметом насмешек в Сети.

Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде


Певец был одет в растянутую серую толстовку, шорты и ярко-желтые шлепанцы. В то время как его возлюбленная была как всегда на высоте. Хейли была одета в атласное мини-платье красного цвета.

Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде


Читатели издания посчитали, что, во-первых, внешний вид Бибера совершенно не соответствует формату мероприятия. А во-вторых, рядом с красоткой женой Хейли, все это смотрится еще более нелепо: «Этот мальчик ее слуга?», «Они похожи на маму и сына», «Джастин забыл вырасти», «Королева и уличный мальчишка».

← Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульб...

Ключевые слова: Джастин Бибер, Хейли Болдуин, olganews

Количество просмотров: 637
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Джастин и Хейли Бибер молились в церкви
Как Хейли Бибер отреагировала на то, что Джастина Бибера обвинили в грубом обращении с ней
Во время прогулки с Хейли Болдуин, Джастин Бибер прошёлся под прицелами папарацци с расстегнутой ширинкой
Возлюбленная Джастина Бибера Хейли Болдуин позирует для H&M
Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой Катерина Ковальчук и Гарик Харламов предпочитают не распространяться о своих отношениях.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале 35-летний актер Павел Прилучный счастлив во втором браке с коллегой по цеху Зепюр Брутян.
Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде 29-летний поп-певец Джастин Бибер счастлив в браке с 26-летней моделью Хейли Болдуин.
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва В начале августа стало известно о расставании экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы со своей любовницей Татьяной Мусульбес.
Анна Седокова показала свое тело до похудения В последнее время в Сети стали чаще обычного обсуждать 40-летнюю певицу Анну Седокову.
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