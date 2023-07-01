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"Там бы кисель": Виктория Боня рассказала об осложнения, которые возникли во время пластики

Сегодня, 09:36
Виктория Боня вот уже который день продолжает подпитывать интерес публике к своей персоне, рассказывая о том, как прошла ее пластическая операция.

"Там бы кисель": Виктория Боня рассказала об осложнения, которые возникли во время пластики
Вчера она заявила, что ей без согласия увеличили губы, чтобы уравновесить четы лица. А несколько ней назад она заинтриговала подписчиков сообщив, что провела на столе хирургов 14 часов вместо 8. Теперь она решилась рассказать, что стало причиной возникших осложнений. По ее словам, дело в процедуре SMAS-лифтинга "Альтера" или "Ультраформер", которую она использовала.

"Там бы кисель": Виктория Боня рассказала об осложнения, которые возникли во время пластики


"Я два раза его делала, Сердар Камбаров его делал. Что мне сказал по этому поводу доктор. Это просто трэш! Когда делают "Альтеру", типа она поддерживает овал, контур – идет склеивание. Доктор подтягивал щечную мышцу и сказал, что после "Ультраформера" здесь фиброзные склеенные ткани. Там был такой кисель! Он меня спросил после операции: "Вы делали "Альтеру?"". Я ответила: "Да". Он такой: "Я вам хочу сказать, что у вас было очень сильно склеено. Мне пришлось всё это рассекать", - сообщила Боня.

"Там бы кисель": Виктория Боня рассказала об осложнения, которые возникли во время пластики


Теперь она не рекомендует никому делать эту процедуру, а вот массажа, наоборот, рекламирует.

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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