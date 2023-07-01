"Там бы кисель": Виктория Боня рассказала об осложнения, которые возникли во время пластики

"Я два раза его делала, Сердар Камбаров его делал. Что мне сказал по этому поводу доктор. Это просто трэш! Когда делают "Альтеру", типа она поддерживает овал, контур – идет склеивание. Доктор подтягивал щечную мышцу и сказал, что после "Ультраформера" здесь фиброзные склеенные ткани. Там был такой кисель! Он меня спросил после операции: "Вы делали "Альтеру?"". Я ответила: "Да". Он такой: "Я вам хочу сказать, что у вас было очень сильно склеено. Мне пришлось всё это рассекать", - сообщила Боня.
Теперь она не рекомендует никому делать эту процедуру, а вот массажа, наоборот, рекламирует.