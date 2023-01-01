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16-летняя дочка Даны Борисовой назвала самый страшный момент из ее жизни с мамой

Сегодня, 12:16
Недавно Дана Борисова вместе с дочерью Полиной снялась в шоу «Честное слово».

16-летняя дочка Даны Борисовой назвала самый страшный момент из ее жизни с мамой

В студии 16-летняя девочка поделилась некоторыми неприятными подробностями о прошлом своей звездной матери и рассказала про самое страшное воспоминание из детства.

Как оказалось, в свое время ведущая «Армейского магазина» была зависима от запрещенных веществ. И, по словам Даны, это был непростой период в ее отношениях с дочкой. Полина тогда перебралась к своему отцу - Максиму Аксенову.

16-летняя дочка Даны Борисовой назвала самый страшный момент из ее жизни с мамой


«Я помню она жила там (у отца — прим. ред.). Я выходила с собакой гулять, у нас общий двор. А она выбегала на пробежку и даже не здоровалась, пробегала мимо меня», — рассказала Дана.

Полина, в свою очередь, призналась, что самое страшное воспоминание, связанное с мамой, касается их совместной поездки. Тогда Дана не следила за количеством выпитого алкоголя, который она употребляла на глазах у маленькой дочки.

«Мы были втроем: бабушка, мама и я. Бабушку почему-то забрали в больницу. А мама напилась сильно и меня выгнала на улицу. Я так ревела, не знала что делать. Побежала в какой-то магазин, там была русская женщина. Мне помогли», — вспоминает Полина.

16-летняя дочка Даны Борисовой назвала самый страшный момент из ее жизни с мамой


Дана полностью признает свою вину перед Полиной и считает, что тогда она действительно находилась буквально «на дне». Борисовой очень стыдно за все произошедшее. Сейчас мама и дочка называют себя лучшими подругами.

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Ключевые слова: Дана Борисова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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