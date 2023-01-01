Актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж (фото)

Сегодня звезда фильма «Тело Дженнифер» и ее жених, музыкант Machine Gun Kelly, попали в объективы папарацци. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания Daily Mail.Меган для прогулки выбрала короткое мини-платье в мелкий горох и массивную обувь на высокой танкетке. Ее спутник, 33-летний Колсон Бейкер, был одет в светлые штаны и майку желтого цвета.Разумеется, самой яркой деталью на модели стала ее новая прическа. Фокс сделала каре и покрасила волосы в ярко-красный цвет.Кстати, в феврале этого года в СМИ появилась новость о разладе в отношениях Меган и Колсона. Фокс тогда удалила все снимки с возлюбленным из своего блога. Однако, как выяснилось позднее, совместная поездка Гавайи смогла помочь паре помириться.