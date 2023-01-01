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Актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж (фото)

Сегодня, 12:55
37-летняя актриса и фотомодель Меган Фокс сейчас находится в Нью-Йорке.

Актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж (фото)
Сегодня звезда фильма «Тело Дженнифер» и ее жених, музыкант Machine Gun Kelly, попали в объективы папарацци. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания Daily Mail.

Меган для прогулки выбрала короткое мини-платье в мелкий горох и массивную обувь на высокой танкетке. Ее спутник, 33-летний Колсон Бейкер, был одет в светлые штаны и майку желтого цвета.

Актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж (фото)


Разумеется, самой яркой деталью на модели стала ее новая прическа. Фокс сделала каре и покрасила волосы в ярко-красный цвет.

Актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж (фото)


Кстати, в феврале этого года в СМИ появилась новость о разладе в отношениях Меган и Колсона. Фокс тогда удалила все снимки с возлюбленным из своего блога. Однако, как выяснилось позднее, совместная поездка Гавайи смогла помочь паре помириться.

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Ключевые слова: Меган Фокс, Колсон Бейкер, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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