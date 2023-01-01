Виктория Боня уверяет, что не уменьшала нос

Она уверяла, что ложиться под нос ради эффекта "лисьих глаз", но подписчики уже заметили увеличившиеся губы и странную форму носа. Боня признала, что хирург поработал над губами, чтобы уравновесить черты лица, правда без ее ведома, что весьма странно. А вот что над носом проводились какие-то манипуляции она отрицает. Но даже ее бойфренда тревожит результат пластики."Мой любимый говорит, что нос, как у Майкла Джексона сбоку. Мне поставили импланты под глаза. Вы представляете, какие у меня сейчас отеки вокруг носа? Я сказала врачу, что хочу лобик кругленький. Он ответил: "Когда мы сделаем жир в лоб, ваш нос немножко подтянется наверх, будет чуть меньше и тоньше". Представьте, отеки сбоку, на лбу – нос на фоне всего этого немножко задрался и кажется очень маленьким. Мое лицо было размером с футбольный мяч. Это же отеки", - заявила Боня.Она уверяет, что конечный результат пластики будет превосходным, но оценить его можно будет через несколько недель. Ну, а пока ее подписчики горюют об утраченной красоте Виктории.