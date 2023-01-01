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Виктория Боня уверяет, что не уменьшала нос

Сегодня, 13:17
В сети не утихают обсуждения внешности Виктории Бони, которая недавно сделала пластическую операцию.

Виктория Боня уверяет, что не уменьшала нос
Она уверяла, что ложиться под нос ради эффекта "лисьих глаз", но подписчики уже заметили увеличившиеся губы и странную форму носа. Боня признала, что хирург поработал над губами, чтобы уравновесить черты лица, правда без ее ведома, что весьма странно. А вот что над носом проводились какие-то манипуляции она отрицает. Но даже ее бойфренда тревожит результат пластики.

Виктория Боня уверяет, что не уменьшала нос


"Мой любимый говорит, что нос, как у Майкла Джексона сбоку. Мне поставили импланты под глаза. Вы представляете, какие у меня сейчас отеки вокруг носа? Я сказала врачу, что хочу лобик кругленький. Он ответил: "Когда мы сделаем жир в лоб, ваш нос немножко подтянется наверх, будет чуть меньше и тоньше". Представьте, отеки сбоку, на лбу – нос на фоне всего этого немножко задрался и кажется очень маленьким. Мое лицо было размером с футбольный мяч. Это же отеки", - заявила Боня.

Она уверяет, что конечный результат пластики будет превосходным, но оценить его можно будет через несколько недель. Ну, а пока ее подписчики горюют об утраченной красоте Виктории.

Виктория Боня уверяет, что не уменьшала нос

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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