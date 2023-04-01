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Виктория Боня решила показывать свое лицо за деньги

Сегодня, 08:10
Виктория Боня сделала пластическую операцию, которую многие считают чудовищной ошибкой.

Виктория Боня решила показывать свое лицо за деньги
После волны критики она заявила, что больше не будет показывать свое лицо в сети, пока отеки окончательно не сойдут. Но внезапно Виктория придумала, как подзаработать на своей ситуации.

Виктория Боня решила показывать свое лицо за деньги


"Я решила, что было бы неплохо вернуть потраченные деньги за операцию. Все-таки сумма не маленькая и в связи с долгой реабилитацией она увеличивается с каждым днем! При таком количестве желающих первыми увидеть результат уже можно проводить аукцион. Как вам такая идея? Мало того, что тысячи сообщений от вас и еще десятки сообщений от разных изданий", сообщила Боня.

Виктория Боня решила показывать свое лицо за деньги


По ее словам, на операцию она потратила более 25 миллионов рублей. Алана Мамаева считает, что пластику Виктории сделали по бартеру, но бывшая участница "Дома-2" уверяет, что в США такое не практикуют.

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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