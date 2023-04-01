Виктория Боня решила показывать свое лицо за деньги

После волны критики она заявила, что больше не будет показывать свое лицо в сети, пока отеки окончательно не сойдут. Но внезапно Виктория придумала, как подзаработать на своей ситуации."Я решила, что было бы неплохо вернуть потраченные деньги за операцию. Все-таки сумма не маленькая и в связи с долгой реабилитацией она увеличивается с каждым днем! При таком количестве желающих первыми увидеть результат уже можно проводить аукцион. Как вам такая идея? Мало того, что тысячи сообщений от вас и еще десятки сообщений от разных изданий", сообщила Боня.По ее словам, на операцию она потратила более 25 миллионов рублей. Алана Мамаева считает, что пластику Виктории сделали по бартеру, но бывшая участница "Дома-2" уверяет, что в США такое не практикуют.