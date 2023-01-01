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Даня Милохин рассказал, зачем прилетал в Россию

Сегодня, 17:39
Еще в конце прошлого года Даня Милохин спешно покинул Россию.

Даня Милохин рассказал, зачем прилетал в Россию
Большую часть времени он проводил в ОАЭ, от куда периодически жаловался на нехватку денег. Теперь он видимо решил, что на родине забыли о его косяках и прилетел в страну. Но триумфального возвращения не случилось - в тот же день Милохина предложили призвать в армию. Даня спешно улетел обратно, а теперь рассказал, что в Москве у него было назначено свидание.

Даня Милохин рассказал, зачем прилетал в Россию


"Я познакомился в приложении с одной очень прикольной девчонкой. И оказалось, что она живет в Москве. Я захотел поехать к ней на свидание. Мне оплатили билеты туда и обратно. Свидание прошло замечательно", - сообщил Милохин.

Даня Милохин рассказал, зачем прилетал в Россию


Кстати, его приемный отец уверяет, что призвать Даню не могут, так как у него проблемы со зрением, но в военкомате почему-то об этом не знают.

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Ключевые слова: julianews, Даня Милохин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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