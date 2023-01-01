Даня Милохин рассказал, зачем прилетал в Россию

Большую часть времени он проводил в ОАЭ, от куда периодически жаловался на нехватку денег. Теперь он видимо решил, что на родине забыли о его косяках и прилетел в страну. Но триумфального возвращения не случилось - в тот же день Милохина предложили призвать в армию. Даня спешно улетел обратно, а теперь рассказал, что в Москве у него было назначено свидание."Я познакомился в приложении с одной очень прикольной девчонкой. И оказалось, что она живет в Москве. Я захотел поехать к ней на свидание. Мне оплатили билеты туда и обратно. Свидание прошло замечательно", - сообщил Милохин.Кстати, его приемный отец уверяет, что призвать Даню не могут, так как у него проблемы со зрением, но в военкомате почему-то об этом не знают.