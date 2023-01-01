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Дочь Константина Эрнста сообщила, что заразилась болезнью Лайма

Сегодня, 15:31
Помимо троих детей от Софьи Заики у Константина Эрнста есть 28-летняя дочь от Анны Силюнас.

Дочь Константина Эрнста сообщила, что заразилась болезнью Лайма
Александра давно не живет в России. В начале вместе с мамой она уехала в Испанию, а от туда перебралась в США, где училась в институте искусства, дизайна и архитектуры.

Дочь Константина Эрнста сообщила, что заразилась болезнью Лайма


Какое-то время назад у девушки начались проблемы со здоровьем, и врачи диагностировали у нее болезнь Лайма. Большую часть лета ей пришлось потратить на лечение.

"Слезы и анализы крови, капельницы и букеты цветов, визиты мамы, посещение больницы, храма и бани, чтобы выпотеть дьявола... Регулярные боли и лихорадка... Дни, проведенные в постели со страхом, яростью и пустыми мыслями", - рассказала Александра.

Дочь Константина Эрнста сообщила, что заразилась болезнью Лайма


Стоит отметить, что от этой болезни страдают многие знаменитости. О своем диагнозе рассказывала Белла Хадид, Джастин Бибер, Аврил Лавин, Келли Осбор и бывший муж Виктории Бони.

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Ключевые слова: julianews, Константин Эрнст

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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