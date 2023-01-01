Дочь Константина Эрнста сообщила, что заразилась болезнью Лайма

Какое-то время назад у девушки начались проблемы со здоровьем, и врачи диагностировали у нее болезнь Лайма. Большую часть лета ей пришлось потратить на лечение.
"Слезы и анализы крови, капельницы и букеты цветов, визиты мамы, посещение больницы, храма и бани, чтобы выпотеть дьявола... Регулярные боли и лихорадка... Дни, проведенные в постели со страхом, яростью и пустыми мыслями", - рассказала Александра.
Стоит отметить, что от этой болезни страдают многие знаменитости. О своем диагнозе рассказывала Белла Хадид, Джастин Бибер, Аврил Лавин, Келли Осбор и бывший муж Виктории Бони.