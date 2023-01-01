Сергей Глушко рассказал о тайной свадьбе единственного сына Архипа

В середине июля его девушка, 22-летняя Мелисса (Анна) Валынкина, опубликовала шуточное свидетельство о заключении брака, которое было сделано в робоЗАГСе. А еще ранее возлюбленная звездного наследника засветила колечко на том самом пальце.Однако Сергей в недавней беседе с журналистами слухи о женитьбе опроверг. Тарзан заявил, что Архип пока не думает о таких важных вещах.Он учится и никаких серьезных планов с Мелиссой на данный момент не строит. К тому же по возрасту он еще совсем ребенок.«Архип сейчас учится, ему некогда. Я вспоминаю себя, как после школы поступил в военную академию. У меня были девчонки: дело молодое, сами понимаете. Но мысли жениться не возникало. Я понимал, что сначала должен выучиться и получить работу, чтобы обеспечивать семью. А любовь в шалаше — это все фигня полная. По себе знаю. У меня был первый брак. Он разбился после того, как началась реальная жизнь. Поэтому и сыну торопиться в этом вопросе не стоит», — пояснил Тарзан.Ходят слухи, что Королева и Глушко выбор любимого сына не очень то и одобряют. Быть может, дело в прошлом девушки, которая ранее занималась стриптизом, вступая под псевдонимом Мелисса Фокс. Правда, сейчас Анна вроде как встала на путь истинный и начала развивать навыки визажиста.