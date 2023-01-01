Слава Комиссаренко не знал, кем раньше работала его жена

На прошлой неделе стало известно о том, что комик женился. О его избраннице было известно немного, но в сети тут же поползли слухи о том, что девушка раньше работала вебкам-моделью. А сегодня Слава решил прокомментировать эти новости, подтвердив их."Я об этом ничего не знал, а когда узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно. Но вы должны об этом открыто говорить партнеру, а не скрывать и отрицать это до момента, когда все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из Интернета посреди вашего медового месяца", - написал Слава.Он признался, что ему очень грустно из-за этой ситуации. А вот сохранит ли он свой брак после этого, Комисаренко рассказывать не стал.