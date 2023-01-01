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Валерии Чекалиной назначили штраф в размере 124 миллионов рублей

Вчера, 23:11
Пол года назад жизнь Валерии Чекалиной и Артема Чекалина сильно изменилась.

Валерии Чекалиной назначили штраф в размере 124 миллионов рублей
Деятельностью супругов заинтересовалась налоговая. Оказалось, что они не доплатили налогов на сумму 311 миллионов рублей. Еще весной они погасили задолженность, сообщив, что заняли деньги у друзей. Но на этом история не закончилась. Чекалиным придется расстаться с еще одной крупной суммой. Им придется заплатить штраф в размере 24 миллионов рублей.

Валерии Чекалиной назначили штраф в размере 124 миллионов рублей


"Для того, чтобы выплатить штраф и пени, Чекалины 21 сентября подали ходатайство в Следственный комитет России о разблокировке счетов. Мы рассчитываем, что это будет сделано в ближайшее время", - сообщил адвокат супругов.

Если же средств на выплату штрафа не найдется, то приставы продадут часть имущества Чекалиных, которого у них арестовано на 2 миллиарда рублей.

Валерии Чекалиной назначили штраф в размере 124 миллионов рублей

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Ключевые слова: julianews, Лерчек, Валерия Чекалина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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