Валерии Чекалиной назначили штраф в размере 124 миллионов рублей

Деятельностью супругов заинтересовалась налоговая. Оказалось, что они не доплатили налогов на сумму 311 миллионов рублей. Еще весной они погасили задолженность, сообщив, что заняли деньги у друзей. Но на этом история не закончилась. Чекалиным придется расстаться с еще одной крупной суммой. Им придется заплатить штраф в размере 24 миллионов рублей."Для того, чтобы выплатить штраф и пени, Чекалины 21 сентября подали ходатайство в Следственный комитет России о разблокировке счетов. Мы рассчитываем, что это будет сделано в ближайшее время", - сообщил адвокат супругов.Если же средств на выплату штрафа не найдется, то приставы продадут часть имущества Чекалиных, которого у них арестовано на 2 миллиарда рублей.