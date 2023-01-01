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Анджелина Джоли появилась на обложке Vogue в редком розовом образе

Сегодня, 01:22
48-летняя актриса рассказала об открытии модной студии Atelier Jolie.

Анджелина Джоли появилась на обложке Vogue в редком розовом образе
О том, что Энджи собирается запустить собственный модный бизнес, стало известно ещё в мае текущего года. Теперь проект максимально близок к завершению - творческая мастерская Atelier Jolie в Нью-Йорке откроется уже в ноябре.

Анджелина Джоли появилась на обложке Vogue в редком розовом образе


При этом Джоли признаётся, что не стремится сама стать большим дизайнером, скорее хочет предоставить такую возможность другим талантливым людям - это и будет главным направлением деятельности её студии - создать дом для дизайнеров. Пространство, которое откроется в бывшей мастерской художника-неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския, будет похоже на ателье - люди будут приходить туда со своими идеями по поводу одежды, а дизайнеры помогут им воплотить их в жизнь. Но основной упор будет сделан на принцип устойчивой моды: "Вы сможете отремонтировать или переработать вещь из своего шкафа, оживить её, улучшить посадку и вдохнуть новую жизнь в то, что можно было бы выбросить. Винтажные вещи имеют право на вторую жизнь" - говорит Анджелина.

Анджелина Джоли появилась на обложке Vogue в редком розовом образе


В интервью для Vogue Джоли сказала, что выбирать место для студии и разрабатывать её дизайн активно помогали дети актрисы: "Они лучше меня, моя жизнь полностью переменилась с их появлением. Если бы я не хотела жить ради них, то уже бы ушла на дно. Дети изменили мой взгляд на мир".

Анджелина Джоли появилась на обложке Vogue в редком розовом образе


В фотосессии для журнала Анджелина, обычно предпочитающая чёрную или бежевую гамму, позировала в бело-розовом и золотом нарядах - эти и другие вещи являются частью первой коллекции Atelier Jolie.

Анджелина Джоли появилась на обложке Vogue в редком розовом образе


Анджелина Джоли появилась на обложке Vogue в редком розовом образе


Анджелина Джоли появилась на обложке Vogue в редком розовом образе


Анджелина Джоли появилась на обложке Vogue в редком розовом образе

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, Annie Leibovitz for Vogue, legion-media.ru

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