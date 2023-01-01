Валерия Ланская отменила свадьбу с танцором Эдгаром Голосным

Как оказалось, возлюбленный артистки, 32-летний танцор Эдгар Голосной, сделал ей предложение руки и сердца. Свадьба должна была состояться в конце лета, однако что-то пошло не по плану возлюбленных.Наступила осень, а преданные поклонники Валерии так и не увидели в ее блоге торжественных фото с новоиспеченным женихом. Многие стали задавать актрисе вопросы, на которые она все-таки решила ответить. Ланская сообщила, что свадьбы не будет.«Я считаю, что так правильнее и лучше. Потому что так честно», — немногословно заявила актриса.Эту информацию подтвердил и Эдгар. Корреспонденты программы «Ты не поверишь!» связались с танцором по телефону и получили неутешительный ответ.«Да, свадьбы не будет. Так получилось. Сейчас мы не общаемся», — заявил он грустным голосом.Многие гадают, что же стало причиной расставания Валерии и Эдгара. Некоторые поклонники Ланской думают, что танцор просто финансово ее не потянул. Известно, что звезда несколько лет назад взяла ипотеку на 15 миллионов рублей, и платить ее придется до 2042 года.