"Сожаления не испытываю": Дана Борисова рассказала о своем прошлом

Она откровенно говорила о периоде, когда страдала зависимостью. А недавно ведущая призналась, что за свою жизнь сделала девять абортов. Сейчас в интервью она снова коснулась этой темы. Борисова призналась, что даже не всегда ставила в известность своих мужчин о том, что планирует избавиться от ребенка. Но о сделанном она не жалеет."Особого сожаления, чувства вины по этому поводу даже сейчас не испытываю. Уверена, что меня осудят, скажут, что убила ребенка. Но диких переживаний у меня нет. Это бы мне испортило всю жизнь. Я для себя понимала, что это ошибка", - заявила Борисова.Кроме этого, она призналась, что неоднократно заводила романы с женатыми мужчинами, но потом поняла, что это вредит ей самой.