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"Сожаления не испытываю": Дана Борисова рассказала о своем прошлом

Сегодня, 18:03
Дана Борисова не стесняется рассказывать о своем прошлом.

"Сожаления не испытываю": Дана Борисова рассказала о своем прошлом
Она откровенно говорила о периоде, когда страдала зависимостью. А недавно ведущая призналась, что за свою жизнь сделала девять абортов. Сейчас в интервью она снова коснулась этой темы. Борисова призналась, что даже не всегда ставила в известность своих мужчин о том, что планирует избавиться от ребенка. Но о сделанном она не жалеет.

"Сожаления не испытываю": Дана Борисова рассказала о своем прошлом


"Особого сожаления, чувства вины по этому поводу даже сейчас не испытываю. Уверена, что меня осудят, скажут, что убила ребенка. Но диких переживаний у меня нет. Это бы мне испортило всю жизнь. Я для себя понимала, что это ошибка", - заявила Борисова.

Кроме этого, она призналась, что неоднократно заводила романы с женатыми мужчинами, но потом поняла, что это вредит ей самой.

"Сожаления не испытываю": Дана Борисова рассказала о своем прошлом


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Ключевые слова: julianews, Дана Борисова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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