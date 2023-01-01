Представители военкомата пришли по месту прописки Дани в Анапе на второй день стартовавшего осеннего призыва. Его приемный отец отказался брать повестку, так как блогер находится не в стране. Ранее он говорил, что Милохина призвать не удастся, так как у него есть большие проблемы со зрением. Но вряд ли в ближайшее время он рискнет вернуться в Россию.
Даню Милохина хотят призвать в армию
Вчера, 21:58
Недавно Даня Милохин сделал попытку вернуться в Россию, но ему пришлось очень быстро покинуть родину.
Общественность возмутил визит оскандалившегося блогера и его предложили призвать в армию. Милохин спешно улетел, и как оказалось его опасения были не напрасны.
Представители военкомата пришли по месту прописки Дани в Анапе на второй день стартовавшего осеннего призыва. Его приемный отец отказался брать повестку, так как блогер находится не в стране. Ранее он говорил, что Милохина призвать не удастся, так как у него есть большие проблемы со зрением. Но вряд ли в ближайшее время он рискнет вернуться в Россию.
Представители военкомата пришли по месту прописки Дани в Анапе на второй день стартовавшего осеннего призыва. Его приемный отец отказался брать повестку, так как блогер находится не в стране. Ранее он говорил, что Милохина призвать не удастся, так как у него есть большие проблемы со зрением. Но вряд ли в ближайшее время он рискнет вернуться в Россию.
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Ключевые слова: Даня Милохин, julianews
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Количество просмотров: 858
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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