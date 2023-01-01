Даню Милохина хотят призвать в армию

Общественность возмутил визит оскандалившегося блогера и его предложили призвать в армию. Милохин спешно улетел, и как оказалось его опасения были не напрасны.Представители военкомата пришли по месту прописки Дани в Анапе на второй день стартовавшего осеннего призыва. Его приемный отец отказался брать повестку, так как блогер находится не в стране. Ранее он говорил, что Милохина призвать не удастся, так как у него есть большие проблемы со зрением. Но вряд ли в ближайшее время он рискнет вернуться в Россию.