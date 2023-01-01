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Отец Наталии Власовой публично отрекся от нее на шоу

Сегодня, 12:40
Артистка побывала на шоу «Секрет на миллион».

Отец Наталии Власовой публично отрекся от нее на шоу
45-летняя певица Наталия Власова в минувшую субботу стала героиней нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион». В студии артистка призналась, что давно не видела родного отца из-за старого конфликта. И какого было ее удивление, когда мужчина вышел к ней из-за кулис.

Отец Наталии Власовой публично отрекся от нее на шоу


Наталия рассказала, что до переходного возраста у нее была прекрасная семья. Однако все изменилось в 13 лет, когда у будущей артистки появились новые друзья. При этом певица признается, что не была хулиганкой, но ее отцу был необходим тотальный контроль над дочерью.

«Мне нельзя было после десяти вечера звонить никому, потому что это неприлично. Даже когда позвонил педагог по фортепиано сказать, что он заболел и завтра урока не будет, просто аппарат телефонный вместе с розеткой выдрался из стены и разбился», — вспоминала она в студии.

Отец Наталии Власовой публично отрекся от нее на шоу


Власова считает, что отец так проявлял заботу. Но это не оправдывает тех «неадекватных вещей», которые он мог себе позволить.

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Ключевые слова: Наталия Власова, Валерий Власов, Секрет на миллион, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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