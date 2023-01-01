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Ксения Бородина пострадала во время съемки видео

Сегодня, 19:15
Ксения Бородина сейчас отдыхает в Тайланде.

Ксения Бородина пострадала во время съемки видео
Находясь в отпуске ведущая не забывает о своих подписчиках. На одном из пляжей она хотела снять красивое видео, но закончилось это для нее не очень хорошо.

Ксения Бородина пострадала во время съемки видео


"Тут водится песчаная муха sandfly, похожая на маленькую мошку. Так вот эти мошки искусали меня всю. На теле живого места нет. Иногда вы песчаную муху даже не увидите. Можно только ощутить укус, а потом увидеть последствия. Некоторые люди даже не замечают укусов. Все это чешется адски!" - рассказала Ксения и поделилась снимками своего искусанного тела.

Подписчики Бородину пожалели и тут же заявили, что на месте укусов у нее может возникнуть абсцесс. А ей теперь приходится спасаться антигистаминными средствами.

Ксения Бородина пострадала во время съемки видео


Ксения Бородина пострадала во время съемки видео

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Ключевые слова: julianews, Ксения Бородина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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