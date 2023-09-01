Софи Тернер и Джо Джонас договорились об опеке над детьми

Разойтись мирно у супругов, воспитывающих двоих дочерей, не получилось. Актриса заявила, что хочет жить в Британии, а музыкант решил остаться в США. Они не могли договориться о том, где будут жить их дети, а Софи даже заявила, что Джо выкрал девочек. Но теперь им удалось уладить свои разногласия.Супруги договорились, что Уилла и Дельфина будут находиться по две недели с каждым из родителей. При чем жить они все же планируют в разных странах, так что детям придется часто путешествовать.Что касается раздела имущества и финансов - тут у Тернер и Джонсана разногласий не возникло.