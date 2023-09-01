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Софи Тернер и Джо Джонас договорились об опеке над детьми

Сегодня, 19:14
В конце лета стало известно о разводе Софи Тернер и Джо Джонаса.

Софи Тернер и Джо Джонас договорились об опеке над детьми
Разойтись мирно у супругов, воспитывающих двоих дочерей, не получилось. Актриса заявила, что хочет жить в Британии, а музыкант решил остаться в США. Они не могли договориться о том, где будут жить их дети, а Софи даже заявила, что Джо выкрал девочек. Но теперь им удалось уладить свои разногласия.

Софи Тернер и Джо Джонас договорились об опеке над детьми


Супруги договорились, что Уилла и Дельфина будут находиться по две недели с каждым из родителей. При чем жить они все же планируют в разных странах, так что детям придется часто путешествовать.

Что касается раздела имущества и финансов - тут у Тернер и Джонсана разногласий не возникло.

Софи Тернер и Джо Джонас договорились об опеке над детьми

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Ключевые слова: julianews, Софи Тёрнер, Джо Джонас

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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