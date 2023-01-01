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Милана Тюльпанова рассказала, сколько тратит в месяц на своего сына

Сегодня, 11:35
Милана Тюльпанова и Александр Кержаков развелись четыре года назад.

Милана Тюльпанова рассказала, сколько тратит в месяц на своего сына
Развод супругов сопровождался громким скандалом - футболист обвинил Милану в употреблении запрещенных веществ и пытался отобрать у нее сына. Но ему не удалось этого сделать, и ребенок остался жить с матерью. По словам Тюльпановой, Кержаков видит Артемия редко. А алименты выплачивает в размере всего 40 тысяч в месяц. Но она тратит на мальчика значительно больше.

Милана Тюльпанова рассказала, сколько тратит в месяц на своего сына


"В месяц мы, думаю, тратим порядка 350 тысяч рублей. Это минимум. Артемий ходит в подготовительный класс. Плюс у него есть няни, которые по совместительству репетиторы. Он занимается футболом, самбо, боксом. Дополнительно шахматами и программированием", - рассказала Тюльпанова.

Кстати, летом этого года Кержаков получил новую работу. Сейчас он тренирует сербский футбольный клуб "Спартак".

Милана Тюльпанова рассказала, сколько тратит в месяц на своего сына

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Ключевые слова: julianews, Милана Тюльпанова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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