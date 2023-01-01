Милана Тюльпанова рассказала, сколько тратит в месяц на своего сына

Развод супругов сопровождался громким скандалом - футболист обвинил Милану в употреблении запрещенных веществ и пытался отобрать у нее сына. Но ему не удалось этого сделать, и ребенок остался жить с матерью. По словам Тюльпановой, Кержаков видит Артемия редко. А алименты выплачивает в размере всего 40 тысяч в месяц. Но она тратит на мальчика значительно больше."В месяц мы, думаю, тратим порядка 350 тысяч рублей. Это минимум. Артемий ходит в подготовительный класс. Плюс у него есть няни, которые по совместительству репетиторы. Он занимается футболом, самбо, боксом. Дополнительно шахматами и программированием", - рассказала Тюльпанова.Кстати, летом этого года Кержаков получил новую работу. Сейчас он тренирует сербский футбольный клуб "Спартак".