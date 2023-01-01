Амаранатха и Надя Сок рассказали, почему духовная семья помогает выйти на качественно новый уровень

— Как возникла мысль о создании такого центра?
— Мы давно ее вынашивали, но приступили к реализации только к 2016 году. Сначала делали все сами, интуитивно, на энтузиазме: записывали обучающие курсы, проводили мероприятия, занимались рекламой и тд. Но результат был очень скромный, вкладывали в проект больше чем получали, так постепенно скатились в большой в минус. Лишь спустя почти долгое время мы полностью пересмотрели концепцию и стратегию развития, разработали новую линейку продуктов, вышли в ноль только через почти 3 года и только после этого начался уже хороший рост.
— Почему такое название — YOU.GURU?
— Оно очень яркое и емкое. В переводе означает «Ты — Гуру / Учитель / Мастер!». Концепция подразумевает, что в каждом из нас скрыты колоссальные энергетические ресурсы, но человек не всегда способен их обнаружить и начать развивать. Мы даем нашим ученикам практические и понятные инструменты для этой цели, что позволяет им обрести внутреннюю силу изменить жизнь.
— Какие практики вы предлагаете своим ученикам?
— У нас есть несколько базовых продуктов, на которых строится обучение в Центре, например, Арт-хилинг, Школа Рейки Нади Сок и др. Мы предлагаем формат продолжительного обучения в несколько этапов для тех, кто уже знаком с практикой и хочет достичь высокого мастерства. Также есть бесплатные вводные обучения для людей, желающих больше узнать о наших программах и понять, нужна ли им та или иная система обучения.
В Центре действуют еще три программы, у каждой из которых своя направленность:
• «Энергетический силовик» — это возможность колоссально прокачать свое энергополе, избавиться от апатии, депрессии, неуверенности, лишнего веса и даже исцелиться от многих болезней. Система построена на уникальных адаптированных знаниях жесткого даосского цигун, которые Амаранатха получил от своих даосских китайских учителей.
• «Алхимия питания» — программа, в основе которой заложен грамотный переход на здоровое ресурсное питание и очищение тела, как фундамент здоровья и духовного развития.
• «Амара-йога» — система о том, как с помощью специальных древних практик йоги и цигун достичь ментального, энергетического и физического здоровья. «Амара» означает бессмертие. И здесь каждый человек сможет взять для себя ту планку, на которую он готов именно сейчас, и постепенно прогрессировать.
Мы работаем и над другими обучающими программами. Все обучения и все курсы регулярно нами обновляются и улучшаются.
— Можно ли говорить о том, что ваш Центр — это уникальная среда, которая помогает человеку расти духовно?
— Сделать самостоятельно шаг вперед в этом направлении трудно. Единомышленники, наставники — это огромная сила, которая вдохновляет, дает мотивацию и не позволяет сойти с этого пути. Наши ученики заканчивают курсы окрыленными. Можно с уверенностью сказать, что наше сообщество — это энергетический оазис, где всегда можно наполниться позитивом и получить силу для того, чтобы продвигаться в своем всестороннем развитии.