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Амаранатха и Надя Сок рассказали, почему духовная семья помогает выйти на качественно новый уровень

Сегодня, 12:06
Амаранатха и Надя Сок - духовные практики.

Амаранатха и Надя Сок рассказали, почему духовная семья помогает выйти на качественно новый уровень
Они создатели авторских программ и основатели «Центра комплексного развития человека» YOU.GURU Надя Сок и Александр Амаранатха сегодня помогают тысячам людей. К ним часто обращаются с запросом на улучшение отношений с близкими, финансового состояния, некоторые ищут наставника для духовного самосовершенствования. Как результат у многих учеников — скачок в духовном, энергетическом развитии, в финансах, избавление от болезней, активность и долголетие. Надя Сок и Александр Амаранатха рассказали о пользе обучения в созданном ими Центре YOU.GURU.

— Как возникла мысль о создании такого центра?

— Мы давно ее вынашивали, но приступили к реализации только к 2016 году. Сначала делали все сами, интуитивно, на энтузиазме: записывали обучающие курсы, проводили мероприятия, занимались рекламой и тд. Но результат был очень скромный, вкладывали в проект больше чем получали, так постепенно скатились в большой в минус. Лишь спустя почти долгое время мы полностью пересмотрели концепцию и стратегию развития, разработали новую линейку продуктов, вышли в ноль только через почти 3 года и только после этого начался уже хороший рост.

— Почему такое название — YOU.GURU?

— Оно очень яркое и емкое. В переводе означает «Ты — Гуру / Учитель / Мастер!». Концепция подразумевает, что в каждом из нас скрыты колоссальные энергетические ресурсы, но человек не всегда способен их обнаружить и начать развивать. Мы даем нашим ученикам практические и понятные инструменты для этой цели, что позволяет им обрести внутреннюю силу изменить жизнь.

Амаранатха и Надя Сок рассказали, почему духовная семья помогает выйти на качественно новый уровень


— Какие практики вы предлагаете своим ученикам?

— У нас есть несколько базовых продуктов, на которых строится обучение в Центре, например, Арт-хилинг, Школа Рейки Нади Сок и др. Мы предлагаем формат продолжительного обучения в несколько этапов для тех, кто уже знаком с практикой и хочет достичь высокого мастерства. Также есть бесплатные вводные обучения для людей, желающих больше узнать о наших программах и понять, нужна ли им та или иная система обучения.

В Центре действуют еще три программы, у каждой из которых своя направленность:
• «Энергетический силовик» — это возможность колоссально прокачать свое энергополе, избавиться от апатии, депрессии, неуверенности, лишнего веса и даже исцелиться от многих болезней. Система построена на уникальных адаптированных знаниях жесткого даосского цигун, которые Амаранатха получил от своих даосских китайских учителей.
• «Алхимия питания» — программа, в основе которой заложен грамотный переход на здоровое ресурсное питание и очищение тела, как фундамент здоровья и духовного развития.
• «Амара-йога» — система о том, как с помощью специальных древних практик йоги и цигун достичь ментального, энергетического и физического здоровья. «Амара» означает бессмертие. И здесь каждый человек сможет взять для себя ту планку, на которую он готов именно сейчас, и постепенно прогрессировать.

Мы работаем и над другими обучающими программами. Все обучения и все курсы регулярно нами обновляются и улучшаются.

— Можно ли говорить о том, что ваш Центр — это уникальная среда, которая помогает человеку расти духовно?

— Сделать самостоятельно шаг вперед в этом направлении трудно. Единомышленники, наставники — это огромная сила, которая вдохновляет, дает мотивацию и не позволяет сойти с этого пути. Наши ученики заканчивают курсы окрыленными. Можно с уверенностью сказать, что наше сообщество — это энергетический оазис, где всегда можно наполниться позитивом и получить силу для того, чтобы продвигаться в своем всестороннем развитии.

Амаранатха и Надя Сок рассказали, почему духовная семья помогает выйти на качественно новый уровень



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Ключевые слова: Надя Сок, Амаранатха

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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