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Ксения Бородина стала ведущей "Последнего героя"

Сегодня, 11:34
С 2004 года Ксения Бородина является бессменной ведущей "Дома-2".

Ксения Бородина стала ведущей "Последнего героя"
Ее часто высмеивают за то, что другие ее коллеги давно прошли этот этап, а она все еще "сидит на бревне". Конечно, за это время она участвовала и в других проектах, но сильно успешными их назвать нельзя. А теперь Ксения получила новую работу. Сейчас она находится в Тайланде и как оказалось это не отпуск.
Бородина стала ведущей шоу "Последний герой". Ранее проект вела Яна Троянова, но в прошлом году она покинула Россию. Этот сезон шоу станет особенным, так как участниками команд станут матери, отцы и их дети.

Ксения Бородина стала ведущей "Последнего героя"


Кстати, на острове Ксения уже пострадала от местной фауны - ее искусала песчаная муха.

Ксения Бородина стала ведущей "Последнего героя"

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Ключевые слова: julianews, Ксения Бородина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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