Ксения Бородина стала ведущей "Последнего героя"

Ее часто высмеивают за то, что другие ее коллеги давно прошли этот этап, а она все еще "сидит на бревне". Конечно, за это время она участвовала и в других проектах, но сильно успешными их назвать нельзя. А теперь Ксения получила новую работу. Сейчас она находится в Тайланде и как оказалось это не отпуск.Бородина стала ведущей шоу "Последний герой". Ранее проект вела Яна Троянова, но в прошлом году она покинула Россию. Этот сезон шоу станет особенным, так как участниками команд станут матери, отцы и их дети.Кстати, на острове Ксения уже пострадала от местной фауны - ее искусала песчаная муха.