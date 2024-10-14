На фоне развода с Дженнифер Лопес у Бена Аффлека начали выпадать волосы

Как уже не раз подтверждали люди, близкие к Аффлеку, самым сложным в их семейной жизни с Лопес был тот факт, что они, практически, никогда не оставались вдвоем. Их дом с утра до вечера был полон стилистов, журналистов, фотографов, представителей брендов и прочих нужных людей. Каждая минута жизни Дженнифер должна была быть зафиксирована и мириться с такой обстановкой ему было крайне трудно.Но и после развода Лопес регулярно вспоминала о нем в своих интервью, что раздражала Бена не меньше. Вот и недавно она вновь дала интервью, где коснулась темы развода и того эмоционального состояния, в котором она находится после него.Актер уже признался, что не был удивлен тем, что его бывшая жена вновь не смогла удержаться от откровений, но он осознаёт, что повлиять на это не сможет никак и «никогда от этого не избавится».Но в защиту бывшей жены он все же сказал, что отчасти понимает Дженнифер Лопес, поскольку эти публичные откровения являются для неё способом разобраться с ситуацией и двигаться дальше.Ну, а что касается самого Аффлека, то, судя по всему, и он испытывает большой стресс. Во всяком случае, волосы у него уже начали выпадать.