Дженнифер Лопес ревнует Бена Аффлека к его бывшей жене

Актер бы на редкость веселый, тогда как в обществе Дженнифер Лопес на нем часто нет лица. При этом супругов уже не раз замечали выясняющими отношения на улице. Изначально сообщалось, Что Лопес сама помогла наладить Бену отношения с его бывшей, ведь у них есть трое несовершеннолетних детей. Но теперь ей не нравится их близкое общение."Джей Ло очень ревнует к той тесной связи, которая есть между Беном и Джен. Она уверена, что Бен обманул ее насчет своих дружеских отношений с бывшей женой. На самом деле они стали намного ближе с тех пор как разошлись, и Джей Ло совсем не нравится то, как много времени они проводят вместе", - сообщил инсайдер.Недавно Дженнифер пришлось одной идти на мероприятие, так как ее супруг предпочел провести время с детьми и бывшей женой. После этого Лопес написала Гарнер сообщение с просьбой сократить их общение с Аффлеком.