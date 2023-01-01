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Дженнифер Лопес ревнует Бена Аффлека к его бывшей жене

Сегодня, 19:05
Недавно Бена Аффлека заметили в компании его бывшей жены Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Лопес ревнует Бена Аффлека к его бывшей жене
Актер бы на редкость веселый, тогда как в обществе Дженнифер Лопес на нем часто нет лица. При этом супругов уже не раз замечали выясняющими отношения на улице. Изначально сообщалось, Что Лопес сама помогла наладить Бену отношения с его бывшей, ведь у них есть трое несовершеннолетних детей. Но теперь ей не нравится их близкое общение.

Дженнифер Лопес ревнует Бена Аффлека к его бывшей жене


"Джей Ло очень ревнует к той тесной связи, которая есть между Беном и Джен. Она уверена, что Бен обманул ее насчет своих дружеских отношений с бывшей женой. На самом деле они стали намного ближе с тех пор как разошлись, и Джей Ло совсем не нравится то, как много времени они проводят вместе", - сообщил инсайдер.

Дженнифер Лопес ревнует Бена Аффлека к его бывшей жене



Недавно Дженнифер пришлось одной идти на мероприятие, так как ее супруг предпочел провести время с детьми и бывшей женой. После этого Лопес написала Гарнер сообщение с просьбой сократить их общение с Аффлеком.

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Ключевые слова: julianews, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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