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«Меня мог убить инсульт»: Эмилия Кларк чудом выжила на съемках «Игры престолов»

Сегодня, 04:02
Актриса Эмилия Кларк впервые рассказала, что чуть не умерла от инсульта в 25 лет.

«Меня мог убить инсульт»: Эмилия Кларк чудом выжила на съемках «Игры престолов»
Если бы сама звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен, не поведала на днях в телеинтервью о случившейся с ней беде, о болезни актрисы так никто бы и не узнал. Всё произошло во время тренировки в спортзале - Эмилия хотела добиться идеальной формы, чтобы как можно лучше воплотить на экране свою героиню, однако не рассчитала силы. В один момент Кларк ощутила острую головную боль и тошноту, в больницу же она попала в обморочном состоянии. После МРТ головы медики поставили неутешительный диагноз - угрожающий жизни тип инсульта, вызванный кровоизлиянием в мозг. 32-летняя актриса рассказала, что буквально родилась в рубашке, ведь многие люди после постановки такого диагноза не проживают и нескольких дней.

«Меня мог убить инсульт»: Эмилия Кларк чудом выжила на съемках «Игры престолов»


«Меня мог убить инсульт»: Эмилия Кларк чудом выжила на съемках «Игры престолов»


"Я знаю все симптомы! Это самая адская головная боль, которую человек только может испытать. Я знала, что у меня повреждение мозга. Я инстинктивно пыталась помочь себе, старалась быть активной, насколько это возможно: шевелила пальцами рук и ног, задавала себе вопросы. Я действительно пыталась заставить свою память работать как можно больше, чтобы оставаться в сознании" - поведала Кларк.

«Меня мог убить инсульт»: Эмилия Кларк чудом выжила на съемках «Игры престолов»


«Меня мог убить инсульт»: Эмилия Кларк чудом выжила на съемках «Игры престолов»


После экстренной операции, во время которой актрисе удалили аневризму, наступило некоторое улучшение, однако чуть позже у звезды обнаружили ещё одну аневризму меньшего размера и вновь направили под нож хирурга. После второго вмешательства восстановление было невероятно тяжелым - у Эмилии нарушилась речь и память. "Она настоящая героиня. Молча пережила такой кошмар, ни разу не пожаловавшись в СМИ. Самого большого здоровья!" - желают актрисе её поклонники.

«Меня мог убить инсульт»: Эмилия Кларк чудом выжила на съемках «Игры престолов»


«Меня мог убить инсульт»: Эмилия Кларк чудом выжила на съемках «Игры престолов»

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Ключевые слова: Эмилия Кларк

Количество просмотров: 3 471
Автор: Katarina

Автор фото: usweekly.com, rollingstone.com, vulture.com, pinterest.com, wwd.com

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«Меня мог убить инсульт»: Эмилия Кларк чудом выжила на съемках «Игры престолов» Актриса Эмилия Кларк впервые рассказала, что чуть не умерла от инсульта в 25 лет.
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