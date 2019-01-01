«Меня мог убить инсульт»: Эмилия Кларк чудом выжила на съемках «Игры престолов»

Если бы сама звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен, не поведала на днях в телеинтервью о случившейся с ней беде, о болезни актрисы так никто бы и не узнал. Всё произошло во время тренировки в спортзале - Эмилия хотела добиться идеальной формы, чтобы как можно лучше воплотить на экране свою героиню, однако не рассчитала силы. В один момент Кларк ощутила острую головную боль и тошноту, в больницу же она попала в обморочном состоянии. После МРТ головы медики поставили неутешительный диагноз - угрожающий жизни тип инсульта, вызванный кровоизлиянием в мозг. 32-летняя актриса рассказала, что буквально родилась в рубашке, ведь многие люди после постановки такого диагноза не проживают и нескольких дней."Я знаю все симптомы! Это самая адская головная боль, которую человек только может испытать. Я знала, что у меня повреждение мозга. Я инстинктивно пыталась помочь себе, старалась быть активной, насколько это возможно: шевелила пальцами рук и ног, задавала себе вопросы. Я действительно пыталась заставить свою память работать как можно больше, чтобы оставаться в сознании" - поведала Кларк.После экстренной операции, во время которой актрисе удалили аневризму, наступило некоторое улучшение, однако чуть позже у звезды обнаружили ещё одну аневризму меньшего размера и вновь направили под нож хирурга. После второго вмешательства восстановление было невероятно тяжелым - у Эмилии нарушилась речь и память. "Она настоящая героиня. Молча пережила такой кошмар, ни разу не пожаловавшись в СМИ. Самого большого здоровья!" - желают актрисе её поклонники.