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Не стало солистки знаменитой группы Roxette Мари Фредрикссон

Сегодня, 03:38
Певица, композитор, автор песен Мари Фредрикссон умерла после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Не стало солистки знаменитой группы Roxette Мари Фредрикссон
"С огромной скорбью мы сообщаем о смерти одного из наших любимых артистов. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в собственной квартире после продолжительной болезни" - говорится в пресс-релизе менеджера Roxette Мари Димберг. Рак головного мозга звезде диагностировали в 2002 году, она перенесла несколько операций, курсы облучения и химиотерапии. Спустя три года было объявлено, что болезнь удалось победить и она вернулась на сцену. Однако позднее Фредрикссон пришлось отказаться от гастрольной деятельности по настоянию врачей, не состоялись и мировые гастроли в честь 30-летия Roxette в 2016 году. Западные издания сообщают, что рак действительно больше не преследовал певицу, однако болезнь, вероятно, успела оказать разрушающее воздействие на её здоровье - в последние годы у Мари практически отказали ноги, она не видела на один глаз. У звезды осталось двое детей.

Не стало солистки знаменитой группы Roxette Мари Фредрикссон


Не стало солистки знаменитой группы Roxette Мари Фредрикссон


Не стало солистки знаменитой группы Roxette Мари Фредрикссон


Мировая слава обрушилась на дуэт Roxette в конце 80-х годов и не угасает и в наши дни. Такие великолепные композиции, как It Must Have Been Love, Listen To Your Heart, The Look, How Do You Do!, Sleeping In My Car, Wish I Could Fly стали настоящими символами целого поколения людей в разных странах и навсегда останутся в золотом фонде мировой музыки.

Не стало солистки знаменитой группы Roxette Мари Фредрикссон

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Ключевые слова: Мари Фредрикссон

Количество просмотров: 1 352
Автор: Katarina

Автор фото: nbcnews.com, stereogum.com, instagram.com

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