Мировая слава обрушилась на дуэт Roxette в конце 80-х годов и не угасает и в наши дни. Такие великолепные композиции, как It Must Have Been Love, Listen To Your Heart, The Look, How Do You Do!, Sleeping In My Car, Wish I Could Fly стали настоящими символами целого поколения людей в разных странах и навсегда останутся в золотом фонде мировой музыки.
Не стало солистки знаменитой группы Roxette Мари Фредрикссон
Сегодня, 03:38
Певица, композитор, автор песен Мари Фредрикссон умерла после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.
"С огромной скорбью мы сообщаем о смерти одного из наших любимых артистов. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в собственной квартире после продолжительной болезни" - говорится в пресс-релизе менеджера Roxette Мари Димберг. Рак головного мозга звезде диагностировали в 2002 году, она перенесла несколько операций, курсы облучения и химиотерапии. Спустя три года было объявлено, что болезнь удалось победить и она вернулась на сцену. Однако позднее Фредрикссон пришлось отказаться от гастрольной деятельности по настоянию врачей, не состоялись и мировые гастроли в честь 30-летия Roxette в 2016 году. Западные издания сообщают, что рак действительно больше не преследовал певицу, однако болезнь, вероятно, успела оказать разрушающее воздействие на её здоровье - в последние годы у Мари практически отказали ноги, она не видела на один глаз. У звезды осталось двое детей.
Мировая слава обрушилась на дуэт Roxette в конце 80-х годов и не угасает и в наши дни. Такие великолепные композиции, как It Must Have Been Love, Listen To Your Heart, The Look, How Do You Do!, Sleeping In My Car, Wish I Could Fly стали настоящими символами целого поколения людей в разных странах и навсегда останутся в золотом фонде мировой музыки.
Мировая слава обрушилась на дуэт Roxette в конце 80-х годов и не угасает и в наши дни. Такие великолепные композиции, как It Must Have Been Love, Listen To Your Heart, The Look, How Do You Do!, Sleeping In My Car, Wish I Could Fly стали настоящими символами целого поколения людей в разных странах и навсегда останутся в золотом фонде мировой музыки.
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Ключевые слова: Мари Фредрикссон
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Количество просмотров: 1 352
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: nbcnews.com, stereogum.com, instagram.com
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Автор фото: nbcnews.com, stereogum.com, instagram.com
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Не стало солистки знаменитой группы Roxette Мари Фредрикссон Певица, композитор, автор песен Мари Фредрикссон умерла после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.
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