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Twins Fest 2024: когда презентация клипа превращается в праздник близнецов

16.09.24 / 21:56
Что может быть лучше, чем яркая презентация нового клипа?

Twins Fest 2024: когда презентация клипа превращается в праздник близнецов
Конечно же, спонтанный фестиваль близнецов! Именно так и произошло в минувшую пятницу в ночном клубе BIRDS на презентации песни Кати и Волги, автором которой стал Дима Лорен.

Мероприятие, собравшее более 40 пар близнецов, мгновенно переросло в настоящий праздник уникальности и стиля – Twins Fest 2024. Атмосфера была наполнена позитивом и творческой энергией, ведь среди гостей были замечены настоящие звезды: братья Дмитрий и Виталий Савчук – модели, покорившие подиумы Джорджио Армани и Валентина Юдашкина, а также Юрий Торсуев, звезда фильма "Приключения Электроника".

Twins Fest 2024: когда презентация клипа превращается в праздник близнецов


Twins Fest 2024: когда презентация клипа превращается в праздник близнецов


Настоящим подарком для гостей стало авторское Twins Fashion Show Кати и Волги Король, где в роли моделей блистали сами близнецы! Наряды для показа предоставлены Модным Домом Аники Керимовой.

Twins Fest 2024: когда презентация клипа превращается в праздник близнецов


Twins Fest 2024: когда презентация клипа превращается в праздник близнецов


Twins Fest 2024 доказал: близнецы – не просто двойняшки, а настоящие звезды, готовые блистать на сцене, задавать тренды и покорять мир своей индивидуальностью!

Twins Fest 2024: когда презентация клипа превращается в праздник близнецов


Twins Fest 2024: когда презентация клипа превращается в праздник близнецов

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Ключевые слова: Twins Fest 2024, Катя Король, Волга Король, Дима Лорен, Дмитрий Савчук, Виталий Савчук, Юрий Торсуев, Аника Керимова

Количество просмотров: 1 898
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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