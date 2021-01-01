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Тренер Романа Костомарова сообщила, что ему могут ампутировать пальцы на руке

Вчера, 23:09
Врачи борются за жизнь спортсмена.

Тренер Романа Костомарова сообщила, что ему могут ампутировать пальцы на руке
Месяц назад Роман Костомаров был экстренно госпитализирован с диагнозом пневмония. Спортсмен сразу попал в реанимацию, где его подключили к ИВЛ и ЭКМО. Но его состояние только ухудшалось и вскоре у фигуриста начался сепсис и интоксикация организма. Татьяна Навка поспешила помочь коллеге и нашла для него лучших врачей. Несмотря на их усилия, Костомарову пришлось ампутировать обе стопы.

Тренер Романа Костомарова сообщила, что ему могут ампутировать пальцы на руке


Подробностями о состоянии фигуриста поделилась его тренер. По словам Лидии Караваевой, он был в сознании и сам дал согласие на операцию. Ведь выбор на тот момент уже стоял между его жизнью и смертью. Однако, расслабляться еще рано, ситуация по-прежнему очень тяжелая. Некроз тканей продолжается и скорее всего медикам придется удалить пальцы на руке Романа. Да в целом его состояние нестабильно.

Тренер Романа Костомарова сообщила, что ему могут ампутировать пальцы на руке


"Ну, там уже все не хорошо. Температура держится, ему то лучше, то хуже. Теперь вот грозит ампутация пальцев руки. Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Он должен продолжать жить. У него замечательная жена, замечательная мама, очень хорошая семья. Поддержки достаточно, главное, чтобы здоровья хватило… Почему так получилось, честно говоря, никто не знает. Почему он вообще в Коммунарке оказался", - рассказала Караваева.
Она сообщила, что российские врачи консультируются с коллегами из Германии. Однако если бы у них было конкретное предложение, то Костомарова уже бы перевезли заграницу.

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Ключевые слова: Роман Костомаров, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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