Как оказалось у музыканта есть проблемы не только личного характера, а еще и финансового. В настоящее время он является одним из самых успешных артистов российского шоу-бизнеса. Леонид часто принимает участие в различных съемках и выступает на корпоративах. Так желающим послушать Агутина в новогодние праздники приходилось платить 3,5-4 миллиона рублей. Но внезапно у артиста обнаружились долги на довольно крупную сумму. Оказалось, он должен выплатить налоговой 7 миллионов 872 тысячи рублей.
У Леонида Агутина обнаружился долг перед налоговой
Сегодня, 15:28
Артист задолжал более 7 миллионов рублей.
В последнее время регулярно появляются новости о наличии проблем в семейной жизни Леонида Агутина и Анжелики Варум. Артиста подозревают в неверности, а супругам пророчат развод. Певец и сам недавно подогрел эти слухи, записав песню, где есть строчки:"Это последний трек о тебе, ведь я никто для тебя теперь". Несмотря на это, недавно они отметили 25-ую годовщину совместной жизни. Леонид трогательно поздравил Анжелику в соцесети, а после вышли в свет вместе. Но ранее Агутин как-то признавался, что был не верен супруге, но она нашла в себе силы сохранить брак.
Как оказалось у музыканта есть проблемы не только личного характера, а еще и финансового. В настоящее время он является одним из самых успешных артистов российского шоу-бизнеса. Леонид часто принимает участие в различных съемках и выступает на корпоративах. Так желающим послушать Агутина в новогодние праздники приходилось платить 3,5-4 миллиона рублей. Но внезапно у артиста обнаружились долги на довольно крупную сумму. Оказалось, он должен выплатить налоговой 7 миллионов 872 тысячи рублей.
Как оказалось у музыканта есть проблемы не только личного характера, а еще и финансового. В настоящее время он является одним из самых успешных артистов российского шоу-бизнеса. Леонид часто принимает участие в различных съемках и выступает на корпоративах. Так желающим послушать Агутина в новогодние праздники приходилось платить 3,5-4 миллиона рублей. Но внезапно у артиста обнаружились долги на довольно крупную сумму. Оказалось, он должен выплатить налоговой 7 миллионов 872 тысячи рублей.
← «Это ММА, детка»: Джиган подтвердил, чт...
Ключевые слова: Леонид Агутин, julianews
Количество просмотров: 1 027
Количество просмотров: 1 027
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
Поделись с друзьями:
Автор фото: Социальная сеть
Поделись с друзьями:
"Будет отправлять деньги": Айза сообщила, что помирилась с Гуфом Бывшим супругам удалось поговорить.
Меган Фокс прокомментировала слухи об измене Machine Gun Kelly, Поклонники считают, что Меган и Колсон расстались.
"Запланированная акция": Алла Довлатова высказалась о беременности Ольги Орловой Беременность Ольги Орловой многим не дает покоя.
«Это ММА, детка»: Джиган подтвердил, что его побили В семье Оксаны Самойловой происходят интересные вещи.
Клава Кока появилась на Big Love Show в очень необычном платье: ТОП самых ярких нарядов Клавы Коки Клава Кока любит одеваться эффектно.
"Яркие и элегантные": Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый выход в свет после принятия титулов Как вcегда стиль монаршей пары на высоте!
Джигана с синяком под глазом заметили в одной из московских больниц Похоже, что в семье Оксаны Самойловой что-то случилось.