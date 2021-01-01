У Леонида Агутина обнаружился долг перед налоговой

В последнее время регулярно появляются новости о наличии проблем в семейной жизни Леонида Агутина и Анжелики Варум. Артиста подозревают в неверности, а супругам пророчат развод. Певец и сам недавно подогрел эти слухи, записав песню, где есть строчки:"Это последний трек о тебе, ведь я никто для тебя теперь". Несмотря на это, недавно они отметили 25-ую годовщину совместной жизни. Леонид трогательно поздравил Анжелику в соцесети, а после вышли в свет вместе. Но ранее Агутин как-то признавался, что был не верен супруге, но она нашла в себе силы сохранить брак.Как оказалось у музыканта есть проблемы не только личного характера, а еще и финансового. В настоящее время он является одним из самых успешных артистов российского шоу-бизнеса. Леонид часто принимает участие в различных съемках и выступает на корпоративах. Так желающим послушать Агутина в новогодние праздники приходилось платить 3,5-4 миллиона рублей. Но внезапно у артиста обнаружились долги на довольно крупную сумму. Оказалось, он должен выплатить налоговой 7 миллионов 872 тысячи рублей.