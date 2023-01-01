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Бывшая возлюбленная Данилы Козловского показала редкие фото их общей дочери

Сегодня, 08:43
Ольга Зуева приурочила снимки ко Дню матери.

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского показала редкие фото их общей дочери
35-летняя модель и актриса Ольга Зуева поделилась новыми фотографиями с дочерью от Данилы Козловского. Таким образом она решила опубликовать поздравление с Днем матери, который во многих странах отмечался 14 мая.

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского показала редкие фото их общей дочери


На странице своего личного блога она выложила серию снимков с 3-летней наследницей и близкими ей женщинами. На одном из кадров было даже редкое фото со времен беременности Одой Валентиной.

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского показала редкие фото их общей дочери


«Поздравляю с Днем матери всех мам и тех, кто их рожает», — подписала она подборку.

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского показала редкие фото их общей дочери


Бывшая возлюбленная Данилы Козловского показала редкие фото их общей дочери


Как известно, Ольга Зуева впервые стала матерью в 2020 году. Тогда она родила дочь Оду Валентину от Данилы Козловского, с которым встречалась с 2014 по 2019 год. Примерно через полгода после рождения малышки в прессе были опубликованы новости об их расставании. В настоящее время экс-возлюбленная актера живет вместе с их дочерью в Нью-Йорке. Иногда отец девочки приезжает к ней в гости.

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Ключевые слова: Ольга Зуева, Данила Козловский, olganews

Количество просмотров: 1 482
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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