Бывшая возлюбленная Данилы Козловского показала редкие фото их общей дочери

35-летняя модель и актриса Ольга Зуева поделилась новыми фотографиями с дочерью от Данилы Козловского. Таким образом она решила опубликовать поздравление с Днем матери, который во многих странах отмечался 14 мая.На странице своего личного блога она выложила серию снимков с 3-летней наследницей и близкими ей женщинами. На одном из кадров было даже редкое фото со времен беременности Одой Валентиной.«Поздравляю с Днем матери всех мам и тех, кто их рожает», — подписала она подборку.Как известно, Ольга Зуева впервые стала матерью в 2020 году. Тогда она родила дочь Оду Валентину от Данилы Козловского, с которым встречалась с 2014 по 2019 год. Примерно через полгода после рождения малышки в прессе были опубликованы новости об их расставании. В настоящее время экс-возлюбленная актера живет вместе с их дочерью в Нью-Йорке. Иногда отец девочки приезжает к ней в гости.