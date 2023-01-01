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61-летняя жена Александра Малинина раскрыла секрет своей красоты

Сегодня, 08:56
И заявила, что никогда не делала пластические операции.

61-летняя жена Александра Малинина раскрыла секрет своей красоты
13 мая жена народного артиста РФ Александра Малинина Эмма роскошно отмечала свой 61 день рождения. В этот особенный день певец окружил ее вниманием и буквально задарил любимую женщину цветами и дорогими подарками.

61-летняя жена Александра Малинина раскрыла секрет своей красоты


А чуть позже семья собралась в элитном ресторане в Лондоне, где сейчас живут дети Малининых. Яркими моментами празднования супруга знаменитого музыканта делилась на странице в своих социальных сетях.

61-летняя жена Александра Малинина раскрыла секрет своей красоты


Под снимком подписчики Эммы засыпали ее просьбами поделиться своими секретами красоты и молодости, а некоторые даже предположили, что Малинина прибегала к услугам хирурга.

«Эмма, вы просто прекрасно выглядите! Столько шарма, обаяния, женской мудрости и красоты в вас! Не перестаю удивляться, как вы так молодо и естественно выглядите. Посоветуйте пластического хирурга!» — написали подписчики.

61-летняя жена Александра Малинина раскрыла секрет своей красоты


Однако в ответ женщина пояснила, что никогда не обращалась за помощь к пластическим врачам и уж тем более не ложилась к ним под нож.

«Никакой пластики нет! Залог успеха — правильное питание, режим сна, регулярные занятия спортом и умение управлять стрессом. Красиво взрослеть — взрослеть без болезней. Проблема быстрого старения, увядания — это в первую очередь вопрос здоровья», — объяснила Эмма подписчикам.

← Бывшая возлюбленная Данилы Козловско...

Ключевые слова: Эмма Малинина, Александр Малинин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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