61-летняя жена Александра Малинина раскрыла секрет своей красоты

13 мая жена народного артиста РФ Александра Малинина Эмма роскошно отмечала свой 61 день рождения. В этот особенный день певец окружил ее вниманием и буквально задарил любимую женщину цветами и дорогими подарками.А чуть позже семья собралась в элитном ресторане в Лондоне, где сейчас живут дети Малининых. Яркими моментами празднования супруга знаменитого музыканта делилась на странице в своих социальных сетях.Под снимком подписчики Эммы засыпали ее просьбами поделиться своими секретами красоты и молодости, а некоторые даже предположили, что Малинина прибегала к услугам хирурга.«Эмма, вы просто прекрасно выглядите! Столько шарма, обаяния, женской мудрости и красоты в вас! Не перестаю удивляться, как вы так молодо и естественно выглядите. Посоветуйте пластического хирурга!» — написали подписчики.Однако в ответ женщина пояснила, что никогда не обращалась за помощь к пластическим врачам и уж тем более не ложилась к ним под нож.«Никакой пластики нет! Залог успеха — правильное питание, режим сна, регулярные занятия спортом и умение управлять стрессом. Красиво взрослеть — взрослеть без болезней. Проблема быстрого старения, увядания — это в первую очередь вопрос здоровья», — объяснила Эмма подписчикам.