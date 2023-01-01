Наташа Королева рассказала про интимные отношения с мужем Сергеем Глушко

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» рассказала, что ее супруг весьма темпераментный мужчина. Поэтому она никогда не скучает с ним в интимном плане.
По словам Королевой, Глушко всегда находит к ней уникальный подход, даже если она не в настроении.
«С ним секс не может быть тусклым, поверьте! Даже, когда настроение из серии «не трогайте меня», с ним всё получается красиво», — заверила певица.
В беседе с журналисткой Королева немного отвлеклась от обсуждения личной жизни, затронув тему эмигрировавших из России артистов. Наташа заявила, что не собирается осуждать никого из коллег, а Аллу Пугачеву, которая вместе с мужем-иноагентом переехала в Израиль, и вовсе назвала «великой женщиной на все времена».