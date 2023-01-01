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Наташа Королева рассказала про интимные отношения с мужем Сергеем Глушко

Сегодня, 13:02
Недавно 50-летняя певица Наташа Королева стала гостьей на YouTube-шоу PopCake.

Наташа Королева рассказала про интимные отношения с мужем Сергеем Глушко
В беседе с журналисткой Юлией Залесских артистка поделилась некоторыми пикантными подробностями своей жизни с мужем Сергеем Глушко.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» рассказала, что ее супруг весьма темпераментный мужчина. Поэтому она никогда не скучает с ним в интимном плане.

Наташа Королева рассказала про интимные отношения с мужем Сергеем Глушко


По словам Королевой, Глушко всегда находит к ней уникальный подход, даже если она не в настроении.

«С ним секс не может быть тусклым, поверьте! Даже, когда настроение из серии «не трогайте меня», с ним всё получается красиво», — заверила певица.

Наташа Королева рассказала про интимные отношения с мужем Сергеем Глушко


В беседе с журналисткой Королева немного отвлеклась от обсуждения личной жизни, затронув тему эмигрировавших из России артистов. Наташа заявила, что не собирается осуждать никого из коллег, а Аллу Пугачеву, которая вместе с мужем-иноагентом переехала в Израиль, и вовсе назвала «великой женщиной на все времена».

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Ключевые слова: Наташа Королева, Сергей Глушко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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