Наташа Королева рассказала про интимные отношения с мужем Сергеем Глушко

В беседе с журналисткой Юлией Залесских артистка поделилась некоторыми пикантными подробностями своей жизни с мужем Сергеем Глушко.Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» рассказала, что ее супруг весьма темпераментный мужчина. Поэтому она никогда не скучает с ним в интимном плане.По словам Королевой, Глушко всегда находит к ней уникальный подход, даже если она не в настроении.«С ним секс не может быть тусклым, поверьте! Даже, когда настроение из серии «не трогайте меня», с ним всё получается красиво», — заверила певица.В беседе с журналисткой Королева немного отвлеклась от обсуждения личной жизни, затронув тему эмигрировавших из России артистов. Наташа заявила, что не собирается осуждать никого из коллег, а Аллу Пугачеву, которая вместе с мужем-иноагентом переехала в Израиль, и вовсе назвала «великой женщиной на все времена».