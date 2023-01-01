Топ-модель Наталья Водянова снялась топлес для рекламы

Однако этот факт будто никак не отразился на ее подтянутой фигуре.Недавно манекенщица стала лицом новой рекламной кампании алкогольных напитков Seventy One. Соответствующие снимки появились на странице в социальных сетях бренда. На них Водянова позирует топлес. Из элементов одежды на ней были лишь черные трусики с высокой талией и колготки. Наталья отвернулась от объектива камеры, держа в руках бокал с напитком.Напомним, сейчас топ-модель счастлива в браке с французским предпринимателем Антуаном Арно.Они вместе с 2011 года, однако официально узаконили отношения лишь три года назад. Возлюбленные вместе воспитывают двоих общих детей — 9-летнего Максима и 7-летнего Романа. У Водяновой также есть дети от предыдущих отношений: 21-летний Лукас, 17-летняя Нева и 15-летний Виктор.