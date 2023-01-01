Музыкант и аранжировщик Алексей Фомин попал в неприятную историю





Композитор из города Тулы Алексей Фомин угодил в секс-скандал.

Несколько дней назад ему позвонили неизвестные и потребовали оплатить заказ в «сфере оказания интимных услуг».



Не так давно Алексею уже названивали непонятные не то телефонные хулиганы, не то телефонные террористы и он даже был вынужден обращаться в полицию, чтобы оградить себя от их бесконечных звонков. Но в этот раз ситуация была несколько иная.



Мужчины настоятельно требовали оплатить некий «заказ на девочку», который он якобы оформил онлайн, но потом отказался. По заверению этих самых мужчин, за такое полагается штраф, да еще и в десятикратном размере. В противном случае они обещали слить эту историю прессе.



Фомину пришлось вновь пригрозить полицией и после череды звонков вымогатели, наконец, отстали, но, как говорится, неприятный осадочек остался. Алексей известный в Туле человек, который пишет «умную музыку» и подобный PR, конечно, ему ни к чему



Не так давно, беседуя с журналистами у него спросили, как музыка влияет на жизнь человека, и он ответил, что можно очень долго перечислять, как хорошая, спокойная музыка помогает снизить стресс, способствует облегчению боли и помогает в работе, но для него это не главное.



По словам Фомина, главным в музыке является то, что она учит сострадать, сочувствовать окружающим, понимать и слышать внутри себя, свои ощущения и эмоции. С хорошей музыкой люди постигают доброту и милосердие, к ним приходит осознание и человек меняется в лучшую сторону.



Похоже, что те телефонные мошенники не являются фанатами его музыки.





Количество просмотров: 59 319 Ключевые слова: Алексей Фомин Количество просмотров: 59 319





Автор фото: личная страница в социальной сети



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