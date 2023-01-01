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Ляйсан Утяшева показала романтическое фото с мужем на отдыхе в Турции

Вчера, 12:12
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева более 10 лет счастлива в браке с шоуменом Павлом Волей.

Ляйсан Утяшева показала романтическое фото с мужем на отдыхе в Турции
Супруги вместе воспитывают двоих детей — Роберта и Софию, и признаются, что со временем их отношения становятся только крепче.

Несколько дней назад ведущие реалити «Выжить в Дубае» отправились отдыхать. Компанию им составили светская львица Светлана Бондарчук и ее муж Сергей Харченко. Все вместе они наслаждаются солнцем и морскими прогулками.

Накануне Ляйсан решила опубликовать на странице своего блога новое фото с Павлом. В кадре спортсменка позирует в розовом купальнике с серебристыми сердечками. От макияжа Утяшева решила отказаться, сделав выбор в пользу украшений.

Ляйсан Утяшева показала романтическое фото с мужем на отдыхе в Турции


«Заряжено на любовь», — подписала она кадр.

Ляйсан также продемонстрировала и свой образ для отдыха на пляже, примерив бикини жемчужного оттенка.

Ляйсан Утяшева показала романтическое фото с мужем на отдыхе в Турции


Поклонники остались в восторге от новых фото и написали множество приятных комментариев. Особенно интернет-пользователям понравился кадр с Павлом.

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Ключевые слова: Ляйсан Утяшева, Павел Воля, olganews

Количество просмотров: 1 911
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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