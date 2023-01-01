Ляйсан Утяшева показала романтическое фото с мужем на отдыхе в Турции

Несколько дней назад ведущие реалити «Выжить в Дубае» отправились отдыхать. Компанию им составили светская львица Светлана Бондарчук и ее муж Сергей Харченко. Все вместе они наслаждаются солнцем и морскими прогулками.
Накануне Ляйсан решила опубликовать на странице своего блога новое фото с Павлом. В кадре спортсменка позирует в розовом купальнике с серебристыми сердечками. От макияжа Утяшева решила отказаться, сделав выбор в пользу украшений.
«Заряжено на любовь», — подписала она кадр.
Ляйсан также продемонстрировала и свой образ для отдыха на пляже, примерив бикини жемчужного оттенка.
Поклонники остались в восторге от новых фото и написали множество приятных комментариев. Особенно интернет-пользователям понравился кадр с Павлом.