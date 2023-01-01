Бывшая жена рэпера Гуфа Айза пострадала на Бали

Светская львица любит это место и старается почаще бывать там со своими детьми. Правда, накануне с ней произошел неприятный инцидент.На странице в своих социальных сетях Айза рассказала поклонникам, что стала жертвой укусов насекомых. По словам блогерши, она вышла встретить курьера, который оставил коробку с посылкой на траве. Лилуна Ай не заметила, как на нее забрались муравьи.«Вы просто не представляете, как они меня покусали. В самых неожиданных и нежных местах моего тела. Еще ноги и руки! Но это пофиг! В другом месте было дико болезненно. Всё сильно опухло и чесалось», — рассказала она фолловерам.Стоит отметить, что этот неприятный инцидент не помешал Айзе отправиться на свидание тем же вечером. Своим подписчикам она рассказала, что вернулась домой лишь под утро и в крайне хорошем настроении.