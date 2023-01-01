Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза пострадала на Бали

Сегодня, 12:48
Айза-Лилуна Ай сейчас находится на острове Бали.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза пострадала на Бали
Светская львица любит это место и старается почаще бывать там со своими детьми. Правда, накануне с ней произошел неприятный инцидент.

На странице в своих социальных сетях Айза рассказала поклонникам, что стала жертвой укусов насекомых. По словам блогерши, она вышла встретить курьера, который оставил коробку с посылкой на траве. Лилуна Ай не заметила, как на нее забрались муравьи.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза пострадала на Бали


«Вы просто не представляете, как они меня покусали. В самых неожиданных и нежных местах моего тела. Еще ноги и руки! Но это пофиг! В другом месте было дико болезненно. Всё сильно опухло и чесалось», — рассказала она фолловерам.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза пострадала на Бали


Стоит отметить, что этот неприятный инцидент не помешал Айзе отправиться на свидание тем же вечером. Своим подписчикам она рассказала, что вернулась домой лишь под утро и в крайне хорошем настроении.

← Виктория Боня высказалась о внешности...

Ключевые слова: Айза Лилуна Ай, olganews

Количество просмотров: 871
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Айза Лилуна Ай рассказала об общении Гуфа и ее младшего сына
Бывшая жена Гуфа Айза Анохина пожаловалась на отсутствие интимной близости
Айзе диагностировали серьезное расстройство психического здоровья
Айза рассказала, как выбрала себе имя "Лилуна"
Марина Коташенко заявила, что ее ограбили Недавно Даниил Градский заявил, что Марина Коташенко украла из квартиры его отца крупную сумму денег, которая должна быть разделена между наследниками музыканта.
Ирина Шейк прекратила общение с друзьями ради отношений с Томом Брэди В июне этого года в СМИ появились слухи о романе российской супермодели Ирины Шейк с футболистом Томом Брэди.
Бывшая жена рэпера Гуфа Айза пострадала на Бали Айза-Лилуна Ай сейчас находится на острове Бали.
Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой Внешность Алены Шишковой критикуют все, кому не лень.
Юлия Королева попросила судью дать время на примирение с Гуфом В прошлом месяце Юлия Королева решила поставить точку в своих отношениях с Гуфом и подала на развод.
Сын Александра Градского заявил, что его вдова утаила крупную сумму денег от других наследников После смерти Александра Градского его родственники принялись делить наследство музыканта.
Максим Галкин* порадовал поклонников новым фото повзрослевшей дочки Лизы Телеведущий и юморист Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) в последнее время радует поклонников семейными снимками.
Светлана Бондарчук стала многодетной матерью В 2020-ом году Светлана Бондарчук вышла замуж за директора дизайнерского агентства Сергея Харченко.
27-летняя фигуристка Аделина Сотникова сообщила о пополнении в семье Осенью прошлого года фигуристка Аделина Сотникова впервые стала мамой.
Алана Мамаева впервые после пластики появилась на красной дорожке Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана стала гостьей на премьерном показе драматической комедии «Как звезды».
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.