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Алена Водонаева высказалась о разводе Бритни Спирс

Вчера, 17:37
Сегодня СМИ облетели новости о том, что муж Бритни Спирс ушел от нее и подал на развод.

Алена Водонаева высказалась о разводе Бритни Спирс
Сообщается, что причина такого решения - неверность певицы. А источники близкие к паре говорят, что между ними давно было не все гладко.
Сообщается, что Сэм Асгари хочет получить от Бритни больше, чем ему причитается согласно условиям брачного контракта, а в случае отказа угрожает раскрыть о ней какую-то неудобную информацию.

Алена Водонаева высказалась о разводе Бритни Спирс


А вот Алена Водонаева в этой ситуации на его стороне, так как считает, что жить с певицей то еще удовольствие.

"Бритни Спирс разводится с супругом Сэмом Асгари спустя год после брака. Якобы причина кроется в изменах певицы. Сэм сразу же съехал от Бритни и начал готовить документы на развод. Мне кажется, он рад был это сделать и ждал подходящего повода, потому что жить с очевидно ненормальным человеком с плавающей психикой и внешне напоминающем лохматую собаку — непросто", - высказалась Водонаева.

Алена Водонаева высказалась о разводе Бритни Спирс


Но она считает, что Сэму не удастся нажиться на разводе благодаря контракту.

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Ключевые слова: julianews, Бритни Спирс, Алена Водонаева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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