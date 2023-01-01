Алена Водонаева высказалась о разводе Бритни Спирс

Сообщается, что причина такого решения - неверность певицы. А источники близкие к паре говорят, что между ними давно было не все гладко.Сообщается, что Сэм Асгари хочет получить от Бритни больше, чем ему причитается согласно условиям брачного контракта, а в случае отказа угрожает раскрыть о ней какую-то неудобную информацию.А вот Алена Водонаева в этой ситуации на его стороне, так как считает, что жить с певицей то еще удовольствие."Бритни Спирс разводится с супругом Сэмом Асгари спустя год после брака. Якобы причина кроется в изменах певицы. Сэм сразу же съехал от Бритни и начал готовить документы на развод. Мне кажется, он рад был это сделать и ждал подходящего повода, потому что жить с очевидно ненормальным человеком с плавающей психикой и внешне напоминающем лохматую собаку — непросто", - высказалась Водонаева.Но она считает, что Сэму не удастся нажиться на разводе благодаря контракту.