Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Праздник на природе: Лиза Арзамасова показала, как прошел день рождения ее сына от Ильи Авербуха

Сегодня, 12:49
В начале этой недели в семье актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха был большой праздник.

Праздник на природе: Лиза Арзамасова показала, как прошел день рождения ее сына от Ильи Авербуха
Их общему ребенку Льву исполнилось два года. В день рождения наследника родители отвели его в ресторан, а торжество решили перенести на выходные дни.

На странице в своих социальных сетях Лиза поделилась с поклонниками кадрами с праздника на природе. Арзамасова призналась, что впервые самостоятельно занималась организацией такого мероприятия, и все получилось замечательно.

Праздник на природе: Лиза Арзамасова показала, как прошел день рождения ее сына от Ильи Авербуха


«Два года — солидный возраст, решились на широкий семейный круг. И хотя близкие поддержали и сказали, что главное в празднике — душевная атмосфера, красота все-таки имеет значение», — сообщила 28-летняя актриса.

Праздник на природе: Лиза Арзамасова показала, как прошел день рождения ее сына от Ильи Авербуха


Звездные родители подготовили для малыша красивую площадку на природе. На лужайке было много украшений, а для гостей Лиза пригласила артистов и организовала шоу мыльных пузырей.

Старший сын Ильи Авербуха Мартин тоже появился на празднике. Юноша носил своего братика на руках, играл и нежно обнимал.

Праздник на природе: Лиза Арзамасова показала, как прошел день рождения ее сына от Ильи Авербуха


Напомним, актриса и фигурист подтвердили свои отношения осенью 2020 года, а через три месяца поженились. Для Лизы сын Лев стал первым ребенком, в то время как Илья воспитывает сына от бывшей избранницы Ирины Лобачевой.

← Подруга Мадонны выложила честное фото...

Ключевые слова: Лиза Арзамасова, Илья Авербух, olganews

Количество просмотров: 1 768
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Лиза Арзамасова показала повзрослевшего сына Ильи Авербуха от первого брака
Лиза Арзамасова не взяла фамилию Ильи Авербуха
Лиза Арзамасова трогательно поздравила Илью Авербуха с днем рождения
"Мой муж-гений": Лиза Арзамасова поздравила Илью Авербуха с днем рождения
Недавно ставшая мамой Светлана Бондарчук ответила на вопросы о суррогатном материнстве На этой неделе стало известно о пополнении в семье 54-летней Светланы Бондарчук.
Праздник на природе: Лиза Арзамасова показала, как прошел день рождения ее сына от Ильи Авербуха В начале этой недели в семье актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха был большой праздник.
Подруга Мадонны выложила честное фото с празднования юбилея певицы Королеве сцены исполнилось 65 лет.
Телеведущая Ксения Бородина решила кардинально сменить имидж 40-летняя телеведущая Ксения Бородина долгое время была верна своему стилю.
7-летняя дочка Виктории Дайнеко запечатлела маму в голубом купальнике 36-летняя победительница «Фабрики звёзд-5» Виктория Дайнеко сейчас находится в Крыму.
Возлюбленный Ани Лорак показал своих детей от прошлых отношений 44-летняя певица Ани Лорак (Каролина Куек) в феврале этого года рассекретила свои новые отношения.
Настя Ивлеева прокомментировала скандал с морской свинкой, которую Алена Жигалова съела на ее шоу Несколько дней назад на YouTube-канале Насти Ивлеевой появилось новое видео, которое сразу же подверглось жесткой критике общественности.
Ксения Собчак наглядно опровергла слухи о своей беременности 41-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак в начале этого лета оказалась в эпицентре новой волны слухов.
Рэпер Джиган обидел свою жену Оксану Самойлову на глазах у 3-летнего сына 35-летняя Оксана Самойлова и рэпер Джиган вместе воспитывают троих дочерей и сына.
Наталья Рудова прокомментировала новости о разводе Бритни Спирс Второй день в СМИ активно обсуждается предстоящий развод Бритни Спирс и Сэма Асгари.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.