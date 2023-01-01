Праздник на природе: Лиза Арзамасова показала, как прошел день рождения ее сына от Ильи Авербуха

Их общему ребенку Льву исполнилось два года. В день рождения наследника родители отвели его в ресторан, а торжество решили перенести на выходные дни.На странице в своих социальных сетях Лиза поделилась с поклонниками кадрами с праздника на природе. Арзамасова призналась, что впервые самостоятельно занималась организацией такого мероприятия, и все получилось замечательно.«Два года — солидный возраст, решились на широкий семейный круг. И хотя близкие поддержали и сказали, что главное в празднике — душевная атмосфера, красота все-таки имеет значение», — сообщила 28-летняя актриса.Звездные родители подготовили для малыша красивую площадку на природе. На лужайке было много украшений, а для гостей Лиза пригласила артистов и организовала шоу мыльных пузырей.Старший сын Ильи Авербуха Мартин тоже появился на празднике. Юноша носил своего братика на руках, играл и нежно обнимал.Напомним, актриса и фигурист подтвердили свои отношения осенью 2020 года, а через три месяца поженились. Для Лизы сын Лев стал первым ребенком, в то время как Илья воспитывает сына от бывшей избранницы Ирины Лобачевой.